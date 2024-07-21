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        Haberler Spor Futbol Ivan Rakitic Hajduk Split ile imzaladı! - Futbol Haberleri

        Ivan Rakitic Hajduk Split ile imzaladı!

        Al Shabab'tan ayrılan Ivan Rakitic, Hajduk Split ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 10:13 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:13
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        Ivan Rakitic ülkesine döndü!
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        Al Shabab'tan ayrılan Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic'in yeni adresi resmen açıklandı. 36 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ülkesinin takımlarından Hajduk Split ile anlaştı.

        2023/2024 sezonu kış transfer döneminde Sevilla'dan Al-Shabab takımına giden Hırvat oyuncu Hajduk Split takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Al Shabab takımında 8 maçta forma giyen Rakitic, 1 gol 1 asistlik performansla oynamıştı.

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