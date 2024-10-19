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        Haberler Bilgi Ekonomi İUP maaşları ne zaman yatacak, neden yatmadı 2024 Ekim? İUP (TYP) maaşı ne kadar?

        2024 Ekim İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

        İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. İUP, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işsiz bireylere mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. İUP ödemeleri, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanırken, ekim ayında TYP maaşlarının ne kadar ve ne zaman yatacağı çalışanlar tarafından mercek altına alındı. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak? İşte 2024 Ekim İUP (TYP) maaşlarının hesaplara yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 20:00 Güncelleme: 19.10.2024 - 20:00
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        • 1

          İUP maaşlarının ödeneceği tarihe ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri çalışanlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İŞKUR tarafından finanse edilen ve belirtilen tarihlerde ödenen İUP maaşları, aylık olarak hesaplara yatırılmaktadır. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak, neden yatmadı? İUP (TYP) maaşı ne kadar? İşte İUP maaşı ödeme tarihi...

        • 2

          İUP MAAŞI NE KADAR?

          Ekim ayı itibarıyla artış yaşanması beklenen İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşlarının aylık 12 bin TL'ye çıkacağı ön görülüyor.​ Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmaktadır.

        • 3

          İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

        • 4

          İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA

          Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

        • 5

          Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.

        • 6

          İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.

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