İstanbul Havalimanı'nda İGA Pass görevlileri tarafından karşılanan anne ve teyzenin oldukça üzgün oldukları görüldü.

Pasaport işlemlerinin ardından Ituma'nın ailesi havalimanından ayrıldı. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın Nijerya asıllı İtalya vatandaşı olan oyuncusu Julia Ituma, kaldığı otelin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti.