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Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi

Hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Ituma'nın ailesi İstanbul'da

Giriş: 13.04.2023 - 22:13 | Güncelleme: ABONE OL
Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi
DHA

Üsküdar'da otelin önünde ölü bulunan İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının 19 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi.

Acı haberi alan Ituma'nın annesi Elizabeth Udeokereke ve teyzesi Helen Udeokereke, Türk Hava Yolları'nın 1896 sefer sayılı Milano uçağıyla 19.15 sıralarında İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda İGA Pass görevlileri tarafından karşılanan anne ve teyzenin oldukça üzgün oldukları görüldü.

Pasaport işlemlerinin ardından Ituma'nın ailesi havalimanından ayrıldı. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın Nijerya asıllı İtalya vatandaşı olan oyuncusu Julia Ituma, kaldığı otelin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Ituma'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

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