İTÜ’lü öğrencilerin boykotu devam ediyor

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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerin, okul kantinlerinin özel işletmelere kiralanması üzerine 12 Aralık’ta başlattıkları boykot devam ediyor.

Kantin fiyatlarına yapılan zamlara karşı boykotlarını sürdüren bir grup üniversiteli öğrenci İTÜ Arı Kapısı'nda bir araya gelerek, taleplerini dile getirdikleri bir basın açıklaması yaptı.

Öğrenciler, İTÜ yönetiminin öğrencilerin hak ve taleplerine kulak vermelerini isteyerek, özel işletmeleri korumak yerine öğrencilerine sahip çıkmaları talebinde bulundu.

15 öğrenciye açılan soruşturmaların geri çekilmesini talep eden öğrenciler, üniversitenin güvenlik amirlerinin açığa alınmasının yeterli olmayacağını, gerekli soruşturmaların açılmasının gerekli olduğunu dile getirdi.

Üniversite öğrencileri, son olarak ikinci dönem kar amacı gütmeyen bir üniversite kantininin açılması talebinde bulundular.

İTÜ'DE NE OLMUŞTU?

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, 12 Aralık 2019'da okul kantinlerinin özel işletmelere kiralanmasının ardından artan fiyatları protesto etmek için boykot eylemi başlatmışlardı.

İTÜ Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kampüs içerisindeki otomatların da boykota dahil edildiği, alışveriş yaparken okulun içindeki marketlerin tercih edilmesi gerektiği vurgusu yapılmıştı.