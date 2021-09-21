İTÜ Rover Takımı, Avrupa'nın en büyük uzay ve robotik yarışmasından 2 ödül kazandı

İTÜ Rover Takımı, Kielce Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen European Rover Challenge Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.
15 ülkeden toplam 58 takımın katıldığı yarışmada öğrenciler, genel klasmanda gümüş madalyanın yanında "En İyi Robot Kol" ödülünü almaya hak kazanarak tüm Türk rover takımları tarafından alınmış en yüksek uluslararası sıralamayı elde etti.
İTÜ Rover Takımı Kaptanı ve Fizik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf Öğrencisi Burak Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemiden dolayı yaklaşık iki senedir yarışmanın yüz yüze yapılmadığını, bu yıl yüz yüze yarışmanın tekrar düzenlendiğini ve başarı elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Takımının farklı mühendislik, temel bilim ve mimarlık fakültelerinde eğitim gören toplam 46 öğrenciden oluştuğunu belirten Aydın, "Türkiye’nin en köklü teknik üniversitesinde eğitim görürken İTÜ Rover Takımı gibi başarıdan başarıya koşan ve her sene daha ileriye giden bir ailenin parçası olmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.
Aydın, yarışmaya ekip arkadaşlarıyla beraber hazırlandıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Yarışmada başarılı olmak için çok çalıştık. Ürettiğimiz aracımız zorlu arazilerde kendi başına gidebilmekte ve bir astronotun uzay gemisinin dışarısında yapması gereken her şeyi robot kolu yardımıyla yapabilmektedir. Katıldığımız yarışmaların istekleri doğrultusunda aracımızın kabiliyetlerini videoya kayıt alıp yarışmaya göndermiştik. European Rover Challenge Yarışması her yıl eylülün ortalarında gerçekleşiyor. Bu seneki yarışmada yarışmanın en iyi robot kolu seçilmenin yanı sıra genel sıralamada da ikincilik elde ettik. Yarışmada ülkemizi başarıyla temsil edip 2 ödül kazandığımız için çok mutluyuz. Bir sonraki yarışmamız haziran ayında gerçekleşecek olan University Rover Challenge olacak ve orada da birincilik için mücadele edeceğiz. Ayrıca takımız daha önce Amerika’da NASA’nın en büyük destekçisi olduğu University Rover Challenge'da üçüncülük ve 'Bilim Özel Ödülü'nü de almıştı. Türkiye’nin uzay hedefleri doğrultusunda ilerleyen tecrübeli takım, ilham veren başarılarıyla Türk gençliğine ekol oluşturmaya devam ederken ülkemizin SİHA teknolojilerinde kanıtladığı teknolojik üstünlüğü rover teknolojilerinde devam ettirmeyi hedefliyoruz."
Aydın, robotik sektöründeki son teknolojileri daha yakından takip etmek ve onlara uyum sağlayabilmenin yanı sıra takımın ve Türk mühendisliğinin başarılarının uluslararası platformlarda duyurulurken hedeflerine daha büyük adımlarla ilerleyebilmesi için aldıkları desteklerin her zaman önemli olduğunun sözlerine ekledi.
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