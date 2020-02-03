03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğa Koleji’nin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı. 124 kampüste 82 bin Doğa öğrencisi, okulları ve öğretmenleriyle buluştu.
ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERLE SOHBET ETTİ
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren ile birlikte Doğa Koleji Ataşehir-1 Kampüsü’nü okulun ilk gününde ziyaret etti. Prof. Dr. Karaca ve Özeren ile buluşmanın heyecanını yaşayan çocuklar, Prof. Dr. Karaca ve Özeren’i çiçeklerle karşıladı.
Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde öğrencilerle buluşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, sınıfları dolaşarak öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Prof. Dr. Karaca, lise kademesindeki tüm Doğa Koleji öğrencilerini, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ar-Ge merkezi İTÜ ARI Teknokent’e davet etti. Lise öğrencileriyle buluşma, 11 Şubat Salı günü Ataşehir-1 Kampüsü 10-A sınıfı öğrencileriyle gerçekleşecek.
Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Prof. Dr. Karaca, “Öğrencilerimiz, yeni dönemi coşkuyla karşıladılar. Türkiye genelindeki tüm öğrencilerimiz ve akademik kadromuz için başarılarla dolu bir eğitim dönemi olmasını temenni ediyorum” dedi.
"İTÜ DESTEĞİNİ ARKALARINDA HİSSEDECEKLER"
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, “Çıktığımız bu uzun soluklu yolculukta; nitelikli akademik kadromuzla yeni döneme hazırız. Yeni başarıların altına imza atacağımız bir dönemin başlangıcındayız” dedi.
Rektör Prof. Dr. Karaca, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa yerleşkesinin, üniversite kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasına göre “Dünyanın En Yeşil 54. Kampüsü” olduğunu söyledi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, “Doğa Koleji öğrencileri; bilim, teknoloji ve sanattaki uzmanlığı ve yaratıcılığı, 250 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin uluslararası arenada lider eğitim kurumu olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) katkısı ve desteğini bütünüyle arkalarında hissedecekler” diyerek konuşmasını tamamladı.
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