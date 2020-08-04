İTÜ Rektörü Karaca'dan tercih yapacak öğrencilere "geleceğin meslekleri" uyarısı

AA

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aday öğrencilerin değişime ve dönüşüme ayak uydurması gerektiğini anlattı.

Geleceği şekillendirecek yapay zeka devrimine liderlik edecek bilim insanları ve iş insanları yetiştirmek için çalışma yaptıklarını dile getiren Karaca, İTÜ bünyesinde Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi altında Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümünün kurulduğuna işaret etti.

İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümünün Türkiye'nin yapay zeka ile veri bilimi ve mühendisliğini birleştiren ilk bölümü olduğunu aktaran Karaca, yapay zeka ve ve veri biliminin ayrılmaz bir bütün olduğunu söyledi.

Karaca, tüm mühendislik alanlarının mutlaka yapay zeka veya veri mühendisliğine dokunacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yapay zeka ve veri biliminde yenilikçi araştırma, geliştirme ve bilgi kapasitesi oluşturmayı, bu alanda ileri seviyede yöntem ve teknolojiler geliştirmeyi hedefleyen Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezimizi de geçtiğimiz yıl kurmuştuk. Alanında öncü akademisyenler temel araştırmalara paralel uygulama araştırmaları ve çalışmalarını da sürdürüyorlar. Bu alanda açtığımız bölümle de ülkemize ve küresel alanda nitelikli insan gücü desteği sunacağız. Bu bölüme girecek 40 öğrenci, ülkemizin ilk Yapay Zeka ve Veri Mühendisleri olarak Türkiye ekonomisinin ilgili sektörlerine yön verecek."

- Yeni dönemde biyoteknoloji önem kazanacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını sonrası süreçte aşı çalışmalarının bütün dünyada hız kazandığına değinen Karaca, bu süreçte biyoteknolojinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Karaca, bunun gelecekte de fark yaratacak sektörlerin başında geleceğini anlatarak, "İnsan ömrünü sağlıklı uzatma teknolojileri geliştirme misyonuyla gelişmekte olan moleküler biyoloji ve biyoteknoloji sektöründe ülkemizin, mevcut insan kaynağından ötürü önemli bir potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

Moleküler biyolojinin Türkiye'nin kalkınma planında da öncelikli olarak atılım yapması gereken teknoloji alanlarından olduğunu belirten Karaca, genetik ve modern biyoteknoloji konularında öğrencilerin gerek lisans, gerekse lisansüstü eğitim alarak yetişmelerinin son 15 yıllık süreçte gelişmeye başladığını söyledi.

Rektör Karaca, şunları aktardı:

"İnsan sağlığı için risk oluşturan hastalık etkenleri, toksik kimyasallar ve radyasyon gibi etkenlerin belirlenmesi, bunların neden olduğu etkilerin moleküler mekanizmalarının incelenmesi, bunlara karşı sınırlamalar getirilmesi ve korunma yöntemlerinin geliştirilmesi ve sağlıklı bir çevre yaratılması esasına dayanan biyoteknolojinin yeni dünyanın gözdeleri arasında yer alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.”

- "Tıp kadim bir meslek ama o alan da dönüştü"

Özellikle kararsızlıkları olan adayların ileride alternatif yollara imkan veren ve belirli bir dönemle kısıtlı kalmayan tercihler yapmalarının doğru olacağını ifade eden Karaca, bu durumun doğrudan bir meslek seçmekten çok belirli bir disipline yönelmekle mümkün olacağını kaydetti.

Ailelerin de çocuklarının tercihlerinde çok etkili olduğunu bildiren Rektör Prof. Dr. Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde birçok aile değişmeyen bir şekilde çocuklarının doktor olmasını istiyor. Tıp elbette kadim bir meslek ama o alan da dönüştü ve dönüşmeye devam ediyor. Bugün doktorların mühendislikten azade hizmet vermeleri söz konusu olabilir mi? Doktorların araştırma, teşhis ve kliniklerde kullanacağı makineleri de mühendisler tasarlıyor. Belki de gelecekte sağlığımızı robotlara, yapay zeka programlarına emanet edeceğiz. O günler uzak değil. "

- "Gelişmekte olan alanların maddi getirisi daha fazla olacak"

Karaca, dijital dönüşümün en hızlı sağlık sektöründe boy gösterdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelecek yıllarda toplumsal hayatta birçok dönüşüm yaşanacak. Yeni alanlar, yeni fırsatların da ortaya çıkmasını sağlayacak. Gelişmekte olan alanların gelecekte maddi getirisi, mevcut mesleklere göre kat kat fazla olacak. 5G teknolojilerinin gelişimiyle birlikte nesnelerin internetinden söz ediyoruz, makinelerin birbiri arasında kuracakları iletişim için de insan aklına ve yönetimine ihtiyaç var. Geleceğin meslekleri arasında, Endüstriyel Veri Bilimciliği, Siber Fiziksel Güvenlik ve Kriptografik Mühendisliği, Robot Koordinatörlüğü, IT/ IoT Çözüm Mimarlığı, Endüstriyel Bilgisayar Mühendisliği, Bulut Hesaplama Uzmanlığı, Veri Güvenliği Uzmanlığı, Şebeke Geliştirme Mühendisliği, 3D Yazıcı Mühendisliği, Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı gibi alanlar var. Öğrenciler tercihlerini bu konuları kapsayan bölümlerden yana da kullanabilir."