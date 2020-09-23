İTÜ'nün meslek lisesi öğrencileri "online eğitimle" evlerindeki elektronik sorunları çözüyor

AA

Toros, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ortaya çıktığı ilk günden beri eğitime ara vermediklerini söyledi.

Pandemi döneminde kendi bünyelerinde kurdukları online sistemle öğrencilerle her zaman iletişim halinde olduklarını belirten Toros, "Bu sistemle hem derslerimize devam ettik hem de velilerle iletişim halinde olduk. Online ders sistemiyle evleri sınıf haline dönüştürüp eğitimlere devam ettik. Yaz tatilinde de öğrencilerle yine online sistem üzerinden iletişim halinde olmaya devam ettik." diye konuştu.

Toros, tarih boyunca sıkıntılı süreçleri iyi değerlendirebilenlerin durumu fırsata dönüştürdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz salgın döneminde uzaktan eğitimi fırsata dönüştürmeye çalıştık. Bu kapsamda öğrenciler için 'Öğretirken Öğreniyorum Projesi'ni öğretmenlerimle birlikte başlattık. Elektrik-Elektronik Teknoloji öğretmenlerimizden bir tanesi atölyede örnek tesisat uygulamasını yaparken, diğer öğretmen uygulamayı kamera aracılığı ile canlı olarak evlerindeki öğrencilere ulaştırıyor. Uygulamanın nasıl yapıldığını gören öğrenciler evlerinde aynı uygulamayı öğretmenlerinin gözetiminde gerçekleştirerek evlerindeki elektronik sorunları çözüyor. Yani İTÜ meslek lisesinin genç arıları ülkemizin ve dünyanın yarınlarında söz sahibi olmak için, öğretmenleri ile birlikte, evleri, balkonları, bahçeleri, bodrum katlarını okula ve atölyeye çeviriyor. Biz bu uygulamayı yaz tatili döneminde başlattık."

- "Öğrencilerin İngilizce öğrenmesine katkıda bulunuyoruz"

Yaptıkları uygulamanın öğrencilere farklı özellikler de kattığını vurgulayan Toros, "Bir elektrik devre uygulamasını yapan öğrenci tüm aşamaları fotoğraflayıp İngilizce olarak yaptığı işi anlatan teknik bir kitapçık hazırlıyor ve İngilizce bu işi anlatarak videoya çekiyor. Projeyle öğrencilerin İngilizce öğrenmesine ve konuşmasına da katkıda bulunuyoruz. Öğrencilerin geçtiği videoları daha sonra internete yükleyip gerçekleştirdiği uygulamalı eğitim materyalini tüm akranlarının da hizmetine sunacağız. Uygulamayla amacımız öğrencilerin evlerindeki sorunları projeye dönüştürüp kendilerinin çözmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Toros, meslek liselerinin gelişen dünyada daha fazla önemli konuma geldiğini sözlerine ekledi.

Öğrenci Ömer Faruk Çelik ise projenin kendileri için oldukça faydalı olacağını ifade etti.

Evdeki sorunları hocaların aracılığıyla online olarak çözeceklerini belirten Çelik, "Bunun yanında çekeceğimiz fotoğraf ve videolarla İngilizcemizi de geliştireceğiz. Ayrıca internete yükleyeceğimiz videolardan diğer öğrencilerde faydalanacak." dedi.