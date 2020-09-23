İTÜ'nün meslek lisesi öğrencileri "online eğitimle" evlerindeki elektronik sorunları çözüyor

Toros, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ortaya çıktığı ilk günden beri eğitime ara vermediklerini söyledi.
Pandemi döneminde kendi bünyelerinde kurdukları online sistemle öğrencilerle her zaman iletişim halinde olduklarını belirten Toros, "Bu sistemle hem derslerimize devam ettik hem de velilerle iletişim halinde olduk. Online ders sistemiyle evleri sınıf haline dönüştürüp eğitimlere devam ettik. Yaz tatilinde de öğrencilerle yine online sistem üzerinden iletişim halinde olmaya devam ettik." diye konuştu.
Toros, tarih boyunca sıkıntılı süreçleri iyi değerlendirebilenlerin durumu fırsata dönüştürdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:
"Biz salgın döneminde uzaktan eğitimi fırsata dönüştürmeye çalıştık. Bu kapsamda öğrenciler için 'Öğretirken Öğreniyorum Projesi'ni öğretmenlerimle birlikte başlattık. Elektrik-Elektronik Teknoloji öğretmenlerimizden bir tanesi atölyede örnek tesisat uygulamasını yaparken, diğer öğretmen uygulamayı kamera aracılığı ile canlı olarak evlerindeki öğrencilere ulaştırıyor. Uygulamanın nasıl yapıldığını gören öğrenciler evlerinde aynı uygulamayı öğretmenlerinin gözetiminde gerçekleştirerek evlerindeki elektronik sorunları çözüyor. Yani İTÜ meslek lisesinin genç arıları ülkemizin ve dünyanın yarınlarında söz sahibi olmak için, öğretmenleri ile birlikte, evleri, balkonları, bahçeleri, bodrum katlarını okula ve atölyeye çeviriyor. Biz bu uygulamayı yaz tatili döneminde başlattık."
- "Öğrencilerin İngilizce öğrenmesine katkıda bulunuyoruz"
Yaptıkları uygulamanın öğrencilere farklı özellikler de kattığını vurgulayan Toros, "Bir elektrik devre uygulamasını yapan öğrenci tüm aşamaları fotoğraflayıp İngilizce olarak yaptığı işi anlatan teknik bir kitapçık hazırlıyor ve İngilizce bu işi anlatarak videoya çekiyor. Projeyle öğrencilerin İngilizce öğrenmesine ve konuşmasına da katkıda bulunuyoruz. Öğrencilerin geçtiği videoları daha sonra internete yükleyip gerçekleştirdiği uygulamalı eğitim materyalini tüm akranlarının da hizmetine sunacağız. Uygulamayla amacımız öğrencilerin evlerindeki sorunları projeye dönüştürüp kendilerinin çözmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.
Toros, meslek liselerinin gelişen dünyada daha fazla önemli konuma geldiğini sözlerine ekledi.
Öğrenci Ömer Faruk Çelik ise projenin kendileri için oldukça faydalı olacağını ifade etti.
Evdeki sorunları hocaların aracılığıyla online olarak çözeceklerini belirten Çelik, "Bunun yanında çekeceğimiz fotoğraf ve videolarla İngilizcemizi de geliştireceğiz. Ayrıca internete yükleyeceğimiz videolardan diğer öğrencilerde faydalanacak." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!