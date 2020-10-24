İTÜ MTAL, eTwinning projeleri hazırlamaya başladı

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İTÜ MTAL'dan yapılan açıklamaya göre, lise, Avrupa ve Türkiye'deki okulların birbiriyle bağlantı kurabilmeleri ve proje ortaklıkları yapabilmeleri amacıyla oluşturulan "eTwinning Projesi" kapsamında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için çalışma başlattı.

Bu çerçevede İTÜ MTAL Öğretmeni Selen Aras koordinatörlüğünde 4 eTwinning projesi belirlendi.

Ekim ayında başlayan projelerde İTÜ MTAL'ın hazırlık ve 9. sınıflarından 50 öğrenci bulunuyor.