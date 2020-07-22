İTÜ mezunu Halit Ayar'ın öldürülmesi davasında mütalaa

AA

Davanın görüldüğü İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanıp sunulan mütalaada, maktul Halit Ayar ile arkadaşları Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan ile birlikte gezmek ve eğlenmek için olay günü Beyoğlu'na gittikleri, saat 04.10 sıralarında Şişhane Metro durağına oturdukları anlatıldı.

Halit Ayar ve arkadaşlarının durakta, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal ile karşılaştıkları, sanık Kurdal'ın önce bira istediğini, sonrasında bununla yetinmeyerek "İki teklik atın da biz de bira alalım" dediği belirtilen mütalaada, "Müştekilerden birinin para olmadığını, sağ tarafta tekel olduğunu oradan bira alabileceğini söylemesi üzerine ilk haksız hareketi başlatan sanık Erhan'ın müştekiye elindeki şişeyle vurduğu ve kavganın böylece başladığı" ifade edildi.

Mütalaada, kavganın devamına diğer sanık Emra Yaşar'ın da dahil olduğu bilgisine yer verilerek, maktul ve müştekilerin, kendilerine saldıran sanıkları darp ettiği, sanık Kurdal'ın elindeki bira şişesini kırarak, sanık Yaşar'ın ise cebindeki bıçak ile saldırmaya başladığı anlatıldı.

Olaylar sırasında sanık Yaşar'ın bıçağı maktul Halit Ayar'a sallayıp sol göğüs tarafından yaraladığı vurgulanan mütalaada, "Müştekilerin bu sırada olay yerinden uzaklaştıkları, sanık Yaşar'ın elindeki bıçakla kaçmak isterken yere düşen Ayar'ı sırtından bıçaklamaya devam ettiği, yerden kalkmak isteyen maktulün bu kez diğer sanık Kurdal tarafından tekmelendiği" aktarıldı.

Mütalaada, bu durumu görüp geri dönerek sanıklara engel olmak isteyen müştekilerden Sinan Nalçacı'nın sanık Yaşar tarafından birkaç kez bıçaklandığı, sanık Kurdal'ın diğer müşteki Tolga Ozan'ın arkasından "Para ver lan" diye bağırdığı, devamında sanıklardan olay yerinden kaçıp farklı yerlere gittikleri belirtilerek, Halit Ayar'ın, kaldırıldığı hastanede aynı gün hayatını kaybettiği kaydedildi.

- Ceza istemleri

Sanık Erhan Kurdal'ın, maktul Halit Ayar'a karşı "Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenen mütalaada, sanığın müşteki Tolga Ozan'a yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2,5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.

Mütalaada, diğer sanık Emra Yaşar'ın ise "kasten öldürme" suçundan müebbet, müşteki Sinan Nalçacı'ya karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Her iki sanığın da üzerilerine atılı diğer suçlardan beraatleri yönünde karar verilmesi talep edilen mütalaada, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin ise devamına karar verilmesi istendi.

Bu arada, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının alınacağı duruşma 4 Eylül'de görülecek.