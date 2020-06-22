İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ISESER2020 İstanbul Sempozyumu düzenlendi

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sempozyum, Türkiye Bilişim Derneği ve Veriyum Bilişim Teknoloji Hizmetleri katkılarıyla kurulan lisenin sanal sistemi üzerinden yapıldı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, etkinliğin açılışında, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailesiyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Lisenin eğitim-öğretim hayatına çok iyi başlangıç yaptığını ve çalışmalarına her gün yenisini ekleyerek farklı bir boyut kazandırdığını vurgulayan Yazıcı, ilk öğrencilerin hiçbir zaman unutulmayacağını ve gelecekte öğrencilerin okulun önünü açacağını ifade etti.
Yazıcı, öğrencilerin erken yaşlarda insanlığa ait sorunlara duyarlı olmasının ve çözümüne yönelik çalışmalarının ileride de devam edeceğini ve çözüm odaklı olacaklarını ifade etti.
ISESER2020 İstanbul Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Dursun ise İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hocalarının, sıkıntılı Kovid-19 süreci sırasında öğrencilerini yüksek disiplin içinde hazırlayarak onlara bilimsel araştırma yeteneği kazandırdıklarını ifade etti.
İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros da öğrencilerin araştırma, çalışma kültürünü kazanmaları ve birlikte bir ürün ortaya çıkarmaları için sempozyum düzenlediklerini ve etkinliğin çok faydalı olduğunu kaydetti.
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