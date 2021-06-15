HABERTURK.COM

İTÜ ARI Teknokent ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) uzun yıllardır İTÜ Çekirdek’te sürdürdükleri iş birliğinin kapsamını genişletti. Kapsamı genişleyen iş birliği dâhilinde İTÜ Çekirdek Sürdürülebilirlik Programı hayata geçiriliyor.

Yerli sanayinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda değer kazanmasını amaçları arasında bulunduran program kapsamında, ‘sürdürülebilirlik’ teması altında teknoloji geliştiren girişimleri İTÜ Çekirdek’te desteklemek, girişimciler ile sanayicilerin sektördeki sorun ve çözümlere odaklanacağı toplantılar düzenlemek, İSO üyelerinin girişimciler tarafından geliştirilen inovatif çözümleri kullanması hedefleniyor.

İş birliğiyle ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Sürdürülebilirlik Programı’nın Türk sanayisinde yeni bir dönem başlatacağına olan inancını vurguladı. Dikbaş, "Program kapsamında daha çok girişimciye destek olmanın yanı sıra, sanayinin önde gelen kuruluşları ile girişimcileri ekosistemimiz içinde yoğun bir etkileşime geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede hem girişimler ürünlerinin ticarileşme süreçlerini hızlandıracak hem de sanayimizdeki sürdürülebilirlik kavramı desteklenmiş olacak" dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da, 2015’ten bu yana İTÜ ARI Teknokent ile geleceğin sanayicilerini ödüllendirdiklerini bildirerek, "Genç girişimcilerimizin sürdürülebilirlik alanında yaptıkları teknolojik odaklı çalışmalara destek olacağız. Geleceğin sanayicilerini de sanayimizin gündemindeki sürdürülebilirlik kavramı ile tanıştırmak ve bu konuda onlarla birlikte onlara destek olarak yürümek üretim dünyamızın yarınlarına yol gösterici olacaktır. İnanıyorum ki genç sanayici adayları sürdürülebilir üretim kavramını sahiplenerek Türkiye’nin küresel rekabet gücünün itici unsuru olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.