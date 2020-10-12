İstanbul Ticaret Odası (İTO),ticari diplomasi faaliyetleri kapsamında 8 Eylül'de Tunus Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliğine gitmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın muadil kurumuyla da İyi Niyet Anlaşması (MOU) imzaladı.
İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Uruguay Ticaret ve Hizmetler Odası (CNCS) Başkanı Julio Cesar Lestido ve Uruguay İstanbul Konsolosu Diego Perez Gomar video konferans toplantısında bir araya geldi.
Açıklamada toplantıya ilişkin görüşlerine yer verilen Avdagiç, Güney Amerika ülkelerinin Türkiye için potansiyel vadettiğini belirterek, bu ülkelerle ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.
Avdagiç, "Uruguay, geçen yıl 46 milyon dolar düzeyinde ihracat ve 136 milyon dolar düzeyinde ithalat yaptığımız, yani 180 milyon dolar civarında dış ticaret gerçekleştirdiğimiz bir ülke. Ülkemizde 8 Uruguaylı firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalardan biri İstanbul Ticaret Odası siciline kayıtlı." ifadelerini kullandı.
İş örgütlerinin atacağı karşılıklı adımlar sayesinde ikili ticaretin daha iyi seviyelere geleceğine inandıklarını vurgulayan Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyesi olduğu Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) ile Türkiye arasında müzakereleri sürdürülen Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) bir an evvel sonuçlandırılmasını arzu ediyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması ile ülkelerimiz arasında hem mal ve hizmet ticaretinde, hem de karşılıklı yatırımları teşvik etmesi bakımından somut katkıları görebileceğiz. Öte yandan Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Montevideo'ya düzenli uçuşlara başlamasını da diliyoruz. İstanbul'dan Montevideo'ya düzenli uçuşların başlatılmasının iki ülke arasındaki iş hareketliliğinin artmasına olumlu katkıları olacaktır."
"Türkiye stratejik bir ülke ve büyük bir pazar"
CNCS Başkanı Julio Cesar Lestido da Türkiye'yi; "stratejik bir ülke ve büyük bir pazar" şeklinde nitelendirdi.
İTO ile iş birliğinin ilk adımını atmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Lestido, "Türkiye ile çalışacak olmaktan çok memnunuz. Uruguay son yıllarda istikrarlı ekonomisi ile dikkat çeken bir ülke. Türk iş adamları Uruguay'ı Güney Amerika'ya açılan kapı olarak görebilir. Brezilya ve Arjantin'le komşuyuz, Mercosur üyesiyiz. Bu nedenle Türk iş adamları için birçok fırsat bulunmakta." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!