İTO, Ticaret Üniversitesi'ne destek paketi açıkladı

AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kurucusu olduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni tercih edecek öğrenciler için yeni bir destek paketi açıkladı.

İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu çerçevede İTO 2021-2022 akademik yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne kayıt yaptıran ve mezuniyet sonrası bölümlerinde en başarılı olan ilk 3 öğrenciye İTO ya da İTO'nun etki alanındaki ilgili meslek ve sektörlerde istihdam imkanı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, YKS tercihlerinin 20 Ağustos'a kadar alınacağını, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin ise 1-7 Eylül tarihleri arasında yapılacağını hatırlattı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilere staj çalışmaları için de tam destek olacaklarını belirten Avdagiç, "Stajyerlik, iş hayatının çok önemli ve gerekli bir parçası. İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne bağlı fakültelerde not ortalaması en yüksek 100 kişiye de staj yeri sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Avdagiç ayrıca, gönüllü staj uygulamasında SGK priminin ilk üç ay boyunca üniversite tarafından karşılanacağını da bildirdi.