İTO, temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

İTO, temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

REKLAM advertisement1

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla temmuzda önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 149’unun perakende fiyatı artarken, 5 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Temmuz ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 62,20 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 52,67 ile halı, ulaştırma harcamalarından yüzde 49,97 ile benzin, gıda harcamalarından yüzde 48,31 ile domates, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 45,06 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 42,86 ile müze giriş ücreti ile konut harcamalarından yüzde 34,05 ile kapıcı ücreti olarak belirlendi.

REKLAM

TEMMUZ AYINDA ERİK YÜZDE 17,68 UCUZLADI

2023 Temmuz ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan erik fiyatı yüzde eksi 17,68 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, Gıda Harcamaları grubundan yüzde eksi 13,02 ile kiraz, yüzde eksi 4,51 ile salatalık, yüzde eksi 0,91 ile karpuz ve yüzde eksi 0,25 ile kavun olarak belirlendi.

Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%) Sivri Biber 62,20 Domates 48,31 Bamya 24,31 Soğan 19,34 Limon 15,49 Maydanoz 12,39 Patlıcan 11,24 Erik -17,68 Kiraz -13,02 Salatalık -4,51 Karpuz -0,91 Kavun -0,25 Mevsim- Dışı Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%) Kıvırcık salata 24,79 Yeşil Soğan 24,02 Elma 15,85 İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Aylık Yüzde Değişim (%) Halı 52,67 Benzin 49,97 Yardımcı Okul Kitapları 45,06 Müze Giriş Bilet Ücreti 42,86 Kapıcı Ücreti 34,05 İlaçlar 32,79 Tüpgaz 31,51 Hastane Röntgen Çekim Ücreti 30,89 Laboratuvar Tahlil Ücreti 30,59 Doktor Muayene Ücreti 25,49 Zeytinyağı 20,89 Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti 18,25