İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Kredi genişlemesi, KDV indirimleri ve kısa çalışma uygulaması, Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyreğin sonundan başlayarak hızlı bir toparlanma sürecine girmesinde büyük rol oynadı. Adeta ekonomiyi koronavirüsün etkilerinden koruyan '3 katlı maske' oldu." dedi.
Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının artış gösterdiğine dikkati çekerek, “İTO üyelerimize salgın kurallarına daha sıkı uyma çağrımızı tekrarlıyorum. Pandemiyi küçümseyerek değil, önemseyerek yenebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.
Avdagiç, aşı ve gelişmiş tedaviler bulunup uygulanıncaya kadar, iş yapma biçimlerinde ve sosyal hayatın her alanında kendilerini koruyarak virüsle birlikte yaşamaya alışacaklarını vurguladı.
Avdagiç, Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyreğin sonundan başlayarak hızlı bir toparlanma sürecine girmesinde kredi genişlemesi, KDV indirimleri ve kısa çalışma uygulamasının büyük rol oynadığını belirterek, bu tedbir ve uygulamaları ekonomiyi koronavirüsün etkilerinden koruyan "3 katlı maskeye" benzetti.
Türkiye ekonomisinin "korona çeyreği" olarak tabir edilen 2020’nin ikinci çeyreğinde bir yıl öncesine kıyasla yüzde 9,9 küçüldüğünü hatırlatan Avdagiç, şöyle konuştu:
"Böylece 2020’nin ilk yarısını yüzde 3,1 küçülme ile geride bıraktık. 2020’yi artıda kapatmamız için, içinde bulunduğumuz bu ikinci yarıda yüzde 4 ve üzerinde büyümemiz gerekiyor. Türkiye ekonomisinin hızla toparlanma yeteneği sayesinde, bu yılı pozitif ya da pozitife çok yakın bir büyüme ile kapatacağını düşünüyoruz. Tüm işaretler, karamsar tahminlerden daha iyi büyüyeceğimizi gösteriyor. Geçmişte de kriz yıllarının hemen ertesinde yüksek büyüme hızlarına ulaşılması, bu kabiliyetimizin göstergesidir.”
MERKEZİN POLİTİKALARINI YENİ ADIMLAR İZLEYECEK
İTO Başkanı Avdagiç, Merkez Bankası'nın son toplantıda politika faizinde bir artış yapmadığını anımsatarak, "Anlaşılan o ki, Merkez Bankası’nın politikalarını, daha yoğun planlama ile yeni adımlar izleyecek. Politika yapıcıların elinde birçok enstrüman var. Faizi tek mesele olarak görmek yanlış olur. Bu, uzun vadeli bir yolculuktur." dedi.
Avdagiç, hükümetin destekleri ve girişimcilerin krizler karşısında çabuk iyileşme kabiliyeti sayesinde, toparlanmanın üçüncü çeyrek büyümesine güçlü biçimde yansıyacağını öngördüklerini kaydetti.
Salgın sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında hizmetler sektörünün geldiğini belirten Avdagiç, bu sektöre yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan KDV indirimlerinin tam anlamıyla bir can suyu olduğunu söyledi.
Avdagiç, pandemi baskısı altında enflasyonla mücadelede sabırlı ve kararlı olunması gereken bir döneme girildiğine dikkati çekerek, "Hepimize iş düşüyor. İş dünyası olarak, salgın dolayısıyla alınan tedbirlerden kaynaklanan arz kısıntılarını bu dönemde üreterek aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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