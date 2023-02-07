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İTO Başkanı Avdagiç'ten iş dünyasına deprem çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), deprem bölgesine yardım için acil yardım planını devreye aldığını bildirdi. İstanbul iş dünyasını, depremden zarar gören bölge halkı ile dayanışmaya, bu amaçla İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye davet eden İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası üyelerimiz büyük bir dayanışma örneği sergileyerek, tüm imkânlarıyla bölge halkının yanında olduğunu gösteriyor. Kısa süre içinde deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerinden oluşan 25 tırımızı bölgeye sevk ediyoruz" dedi

Giriş: 07.02.2023 - 17:01 | Güncelleme: ABONE OL
İTO Başkanı Avdagiç'ten iş dünyasına deprem çağrısı
HABERTURK.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük deprem afetiyle ilgili olarak acil yardım planını devreye soktuğunu bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, İTO'nun kurumsal olarak yapmakta olduğu ve İTO üyelerinden gelecek ayni yardımlarla ilgili Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında, 'İTO Deprem Koordinasyon Merkezi' oluşturuldu.

İTO Deprem Koordinasyon Merkezi 30 bin m2 alanda 7/24 kesintisiz hizmet verecek şekilde organize edildi.

Deprem bölgesine İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde öncelikli olarak hazır yemek, konserve, sandviç, paket ekmek, battaniye, kaban, hijyen ürünleri, jeneratör, bisküvi türleri, aydınlatma malzemeleri ve kahvaltı paketleri olmak üzere 25 tır malzemenin sevk edildiği kaydedildi.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası üyelerimiz büyük bir dayanışma örneği sergileyerek, tüm imkânlarıyla bölge halkının yanında olduğunu gösteriyor. Kısa süre içinde deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerinden oluşan 25 tırımızı bölgeye sevk ediyoruz" dedi.

Avdagiç, İstanbul iş dünyasını, bütün gücüyle depremden zarar gören, yardıma gereksinimi olan bölge halkı ile dayanışmaya, bu amaçla İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye davet ederek, "İstanbul Ticaret Odası camiası olarak sizleri, bu büyük afette var gücümüzle depremzedelerin yanında olmaya davet ediyorum. Bu büyük felaketin yaralarını sizlerin desteğiyle sarabilir, bu günlerin de üstesinden gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

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