İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'daki servis araçları sıkıntısına ilişkin, "Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi. İTO olarak önerimiz; seferde olmayan 5 bin plaka için 31 Aralık 2021’e kadar süre konulsun. Bu tarihten sonra hala çalışmayan plakalar kapatılsın ve bu plakalar yeni başvurulara açılsın" ifadelerini kullandı.
Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul’da servis araçları konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtti. Bunun üç temel sebebi bulunduğunu ifade eden Avdagiç, "Plaka tahsis yöntemi, bir rant kapısı değildir, bu bir iş kapısıdır. Bu şekilde kullanılarak, sorunlara çare olmalıdır. Servis sıkışıklığının temel nedeni aktif olmayan plakalar. İkincisi çalışma saatleri. Okul ve işyeri çıkışları aynı saatlere denk geldiği için servis kapasitesi yetmiyor. Kademeli saat uygulamasının dışına çıkıldığı için, herkes kendi saat düzenlemesini yapıyor. Sabah saatlerindeki bu yoğunluğu dağıtmamız lazım. Servis araçları, hem fabrika hem okula aynı anda hizmet veremiyor. Üçüncüsü de sürücü temini noktasında sıkıntı var" değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul’da 50 bin servis aracı bulunduğu bilgisini veren Avdagiç, bu araçların 18 bininin okul aracı olarak, kalan bölümünün ise personel taşımacılığında kullanıldığını bildirdi.
'ARAÇLA BULUŞMAYAN SERVİS PLAKASI BIRAKMA LÜKSÜMÜZ YOK'
İTO BaşkanıAvdagiç, servis plakasının arzının kısıtlı olduğunu belirtti. İstanbul'da ister aracını sattıkları için ister başka iş yaptıkları için sisteme entegre olmayan okul ve personel servis plakalarını, en hızlı şekilde araçlarla buluşturmak zorunda olduklarını ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:
"50 bin plaka bile zor yetiyor. Araçla buluşmayan, içinde öğrenci ya da personel olmayan bir tane bile servis plakası bırakma lüksümüz yok. Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi. İTO olarak önerimiz; seferde olmayan 5 bin plaka için 31 Aralık 2021’e kadar süre konulsun. Bu tarihten sonra hala çalışmayan plakalar kapatılsın ve bu plakalar yeni başvurulara açılsın."
Avdagiç, servis aracı tedarikinde de sorunlar yaşandığını, bunun çaresinin servis ihtiyacı için plan ve projeksiyon yapmaktan geçtiğini ifade etti.
Servis aracı işletmecilerine de önerilerde bulunan Avdagiç, "Servisçiler, bayilerin elinde tek bir tane araç olmadığını söylüyor. Onlardan, sözgelimi gelecek 10 yılda 'şu segmentlerde, şu adette' araç ihtiyacı olacak gibi, devletimizin de koordinasyonunda bir planlama yapmalarını istiyoruz. Böylece araç üreticilerine, ihtiyacı ve talebi gösterip araç üretmeleri çağrısında bulunalım. Araç bulamama sorununun en doğru çözümünü ancak böylelikle bulabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
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