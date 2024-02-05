Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.746,10 %0,93
        DOLAR 30,5519 %0,21
        EURO 32,9626 %-0,05
        ALTIN 1.993,12 %-0,15
        FAİZ 43,13 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,18 %-0,24
        BITCOIN 43.104,00 %0,80
        GBP/TRY 38,5440 %-0,18
        EUR/USD 1,0778 %-0,14
        BRENT 77,53 %0,26
        ÇEYREK ALTIN 3.258,75 %-0,15
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İTO Başkanı Avdagiç: "TCMBnin ekonomi politikasında bir değişiklik olacağını öngörmüyoruz" - İş-Yaşam Haberleri

        İTO Başkanı Avdagiç: 'TCMB'nin politikasında bir değişiklik olacağını öngörmüyoruz'

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında (TCMB) yaşanan başkan değişikliğine ilişkin, "İş dünyası olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB'nin ekonomi politikasında bir sapma veya değişiklik olacağını öngörmüyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        'TCMB'nin politikasında bir değişiklik olacağını öngörmüyoruz'
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'nda (TCMB) Başkanlığında yaşanan değişimin Türkiye'nin ekonomi politikasının yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

        Türkiye'nin devam eden bir ekonomi politikası paketi bulunduğuna işaret eden Avdagiç, bu anlamda TCMB'de uygulanan politika setinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile uyumlu şekilde yürüdüğünü vurguladı.

        Avdagiç, TCMB Başkanlığına daha önce Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Fatih Karahan'ın seçilmesinin önemli olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İş dünyası olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB'nin ekonomi politikasında bir sapma veya değişiklik olacağını öngörmüyoruz. En önemli konulardan biri döviz fiyatlarına yansımasının ne olacağıydı, hafta sonu herhangi bir dalgalanma olmadı, gayet stabil ve yatay bir seyirde süreç devam etti. Döviz kuru tek gösterge değil ama kısa vadede önemli bir gösterge. Dolayısıyla TCMB politika setinin ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi politikasının aynen devam edeceğini görüyoruz, piyasada olumsuz bir yansıması olmasını öngörmüyoruz."

        'BAŞKANIN İLK MESAJI DA MEVCUT POLİTİKANIN DEVAM EDECEĞİNİN NET İŞARETİ'

        Başkan Avdagiç, bu değişimin ekonomi politikasında herhangi bir farklılık getirmeyeceğini ifade ederek, Bankanın son dönemde uyguladığı mevcut para politikasının sürdürüleceğini söyledi.

        TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yaptığı ilk açıklamaya atıfta bulunan Avdagiç, "Başkanın ilk mesajı da bugüne kadar açıklanmış olan politikanın devam edeceğinin net işaretidir. Hatta bazı yorumculara göre yeni Başkanın biraz daha şahin bir politika izleyeceği öngörülüyor. Şu andaki ilk mesaj mevcut politikanın devam edeceğinin açık bir işareti." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Motosikletlilerin yol kavgası ölümle bitti!
        Motosikletlilerin yol kavgası ölümle bitti!
        Başkan değişir politika değişmez
        Başkan değişir politika değişmez
        Kanatlı Hayvanları Sevenler Derneği'nde horoz dövüşü!
        Kanatlı Hayvanları Sevenler Derneği'nde horoz dövüşü!
        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Rus kozmonot rekor kırdı
        Rus kozmonot rekor kırdı
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu!
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu!
        Algı davası
        Algı davası
        "Soytarılık!"
        "Soytarılık!"
        "Semih'i elimizde tutamayız"
        "Semih'i elimizde tutamayız"
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Habertürk Anasayfa