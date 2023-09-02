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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İTO ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı  - İş-Yaşam Haberleri

        İTO ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı 

        İstanbul'da ağustos ayında önceki aya göre en çok taksi yolcu taşıma ücreti artarken, en fazla düşüş domateste gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:53
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        Ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
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        İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

        İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 156’sının perakende fiyatı artarken, 7 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi.

        Ağustosta Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yer alan taksi yolcu taşıma ücreti yüzde 75,00 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

        Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; Giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 60,00 ile poplin, Gıda harcamalarından yüzde 59,56 ile taze fasulye, Ulaştırma ve Haberleşme harcamaları grubundan yüzde 59,18 ile vapur yolcu taşıma ücreti, yüzde 51,52 ile şehir içi otobüs ve yüzde 51,52 ile raylı sistem yolcu taşıma ücreti, yüzde 50,00 ile mektup gönderim ücreti, yüzde 50.00 ile dolmuş-minibüs yolcu taşıma ücreti, Giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 46,67 ile pamuklu kumaş, Gıda harcamaları grubundan yüzde 35,34 ile zeytinyağı ve yüzde 28,96 ile ekmek oldu.

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        Ağustos ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan domates fiyatı yüzde eksi 17,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

        Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde eksi 5,60 ile salatalık, yüzde eksi 4,92 ile yaş üzüm, Kültür ,Eğitim ve Eğlence harcamaları grubundan yüzde eksi 4,28 ile otel konaklama ücreti, ile Gıda harcamalarından yüzde eksi 2,87 ile kavun oldu.

        Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

        2023 AĞUSTOS
        Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)
        Taze Fasulye 59,56
        Maydanoz 35,78
        Armut 15,09
        Bamya 13,08
        Sivri Biber 10,29
        Domates -17,16
        Salatalık -5,60
        Yaş Üzüm -4,92
        Kavun -2,87
        Mevsim- Dışı Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)
        Elma 19,12
        Kıvırcık Salata -1,56
        İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Aylık Yüzde Değişim (%)
        Taksi Ücreti 75,00
        Poplin 60,00
        Şehir içi Vapur Ücreti 59,18
        Şehir içi Otobüs Ücreti 51,52
        Raylı Sitem Yolcu Taşıma Ücreti 51,52
        Mektup Gönderim Ücreti 50,00
        Dolmuş –Minibüs Ücreti 50,00
        Pamuklu Kumaş 46,67
        Zeytinyağı 35,34
        Ekmek 28,96
        Gazete 28,40
        Maç Giriş Bilet Ücreti 23,38
        Otel Konaklama Ücreti -4,28
        Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti -2,11
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