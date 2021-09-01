İHA

Buna göre Ağustos ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,88, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,42 oranında arttı.

2020 Ağustos ayına göre 2021 Ağustos ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 18,89, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 28,36 olarak gerçekleşti.



Ağustos 2021’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4,58, gıda harcamalarında yüzde 2,65, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,32, konut harcamalarında yüzde 1,14, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,06, giyim harcamalarında yüzde 0,28, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,07 artış görülürken, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,03 azalış görüldü.

TOPTAN EŞYA FİYATLARINDA ARTIŞ



Ağustos 2021’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 2,57, madenler grubunda yüzde 1,65, mensucat grubunda yüzde 1,56, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,20, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,07, artış görülürken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,07 azalış görüldü.