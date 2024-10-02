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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İTO açıkladı: Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        İTO açıkladı: Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu

        İstanbul'da, eylülde fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün kurşun kalem, en çok düşen ürün limon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:01
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        Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu
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        İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarını açıkladı.

        Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 129'unun perakende fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü, 95 ürünün fiyatı ise değişmedi.

        Eylül ayında kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan kurşun kalem yüzde 92,94 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

        Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 79,85 ile kurs ve özel ders ücreti, yüzde 66,22 ile defter, yüzde 65,33 ile okul kıyafetleri, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 46,68 ile taze fasulye, aynı gruptan yüzde 39,64 ile sivri biber, yüzde 34,55 ile kabak ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 30,94 ile okul çantası oldu.

        LİMON YÜZDE 46.58 GERİLEDİ

        Eylül ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limonun fiyatı yüzde 46,58 geriledi. Böylece limon, fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

        Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 14,06 ile erik, yüzde 11,83 ile kavun, yüzde 7,11 ile armut, konut harcamaları grubundan yüzde 6,94 ile fuel-oil, yüzde 3,86 ile gaz yağı ve yüzde 3,03 ile yatak odası takımı olarak kayıtlara geçti.

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