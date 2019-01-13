Televizyoncu Acun Ilıcalı ile Miss Turkey 2017 yarışmasında tacı elinden alınan Itır Esen'in aşk yaşadığı iddia edildi. Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Henüz bir açıklama yapmayan ikiliden Guido Siena, sessizliğini bozarkan, Acun Ilıcalı'nın adı Deren Talu'dan sonra bir aşk dedikodusuna daha karıştı.Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Henüz bir açıklama yapmayan ikiliden Guido Siena, sessizliğini bozarkan, Acun Ilıcalı'nın adı Deren Talu'dan sonra bir aşk dedikodusuna daha karıştı. Peki kimdir bu Itır Esen...

ITIR ESEN KİMDİR?

Itır Esen, seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu ve oyuncu Itır Esen'in yeğenidir. Miss Turkey 2017 finalisti olan Itır Esen, 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Itır Esen 20 yaşındadır.

İstanbul Üniversitesi, H.A.Yücel Eğitim Fak. İngilizce öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olan Itır Esen,ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yaptı. Üç yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı.

Miss Turkey yarışmasında birinci olan Itır Esen'in tacı, 15 Temmuz hakkında yaptığı paylaşımların ardından geri alınmıştır.

ACUN ILICALI ITIR ESEN AŞKI DOĞRU MU?

Televizyoncu Acun Ilıcalı ile Miss Turkey 2017 yarışmasında tacı elinden alınan Itır Esen'in aşk yaşadığı iddiaları henüz doğrulanmadı. Şu an iddia olarak konuşuluyor.