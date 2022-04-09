İTHİB'de Ahmet Öksüz yeniden başkan

İTHİB Seçimli Olağan Genel Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Ahmet Öksüz, tek liste olarak girdiği seçimde İTHİB’in Başkanlığı’na seçildi.
Seçim sonrası konuşan Ahmet Öksüz, “Seçim sonuçlarının tüm sektör paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 4 yıl önce gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuzda sektörümüze bir söz verdik. Sektörümüzü dünyanın en büyük 5 tedarikçisinden biri yapacağız dedik. Bugün ise; dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olmanın gururunu birlikte yaşıyoruz.
Sektörümüze değer kazandıran pek çok faaliyete birlikte imza attık. Yeni dönemde de İTHİB Yönetim Kurulu olarak Türkiye İhracatçılar Meclisimizin öncülüğü ve Ticaret Bakanlığımız destekleriyle Türk tekstili için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yeni dönemde de en önemli hedefimiz güçlü projelerimizle sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmek. İhracatta pazar çeşitliliği sağlayacak heyetlerimiz ve fuarlarımız, katma değer artışı sağlayacağımız projelerimiz ve tanıtım faaliyetlerimiz ile orta vadede Dünya’nın en büyük ilk 3 ihracatçısından biri olacağız. Bu başarıyı birlikte tesis etme yolunda; sorumluluğumuz büyük, heyecanımız baki, inancımız tam! Gelecekten kaygılı değil, umutluyuz. Çünkü 'Birlik'le ihraç ettik, birlikte iftihar ediyoruz.” dedi.
YÖNETİM KURULU
BAŞKAN: KİPAŞ PAZARLAMA VE TİC. A.Ş. - AHMET ÖKSÜZ
1. GÜLLE ENTEGRE TEKS. İŞLET. EMLAK DANIŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. – İSMAİL GÜLLE
2. HASSAN TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. - AHMET ŞİŞMAN
3. BTD TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. - MEHMET FATİH BİLİCİ
4 ZORLUTEKS TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş. - NECAT ALTIN
5. AYDIN TEKSTİL TİC. VE PAZ. A.Ş. - ALİ SAMİ AYDIN
6. MİGİBOY TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. - VEHBİ CANPOLAT
7. DİKTAŞ DİKİŞ İPLİK SAN. TİC. A.Ş. - MUSTAFA DENİZER
8. TEPAR TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. - SULTAN TEPE
9. HEFA POLİÜRETAN FLOK SUNİ DERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. - MURAT ŞAHİNLER
10. OMA İPLİK A.Ş. - ORHAN AYDIN
DENETİM KURULU
1. ATLAS DUNNAGE PAZ. VE TİC.A.Ş. - İSMAİL SELİM AKDOĞAN
2. İLERİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - BİROL SEZER
3. HÜMA FERMUAR PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - MURAT ÖZPEHLİVAN
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