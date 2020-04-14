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Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, fotovoltaik (solar) modül ve paneller için kilogram başına birim gümrük kıymeti 25 dolar olarak belirlendi.

Tebliğ, yayımını takip eden 30. günde yürürlüğe girecek.