İthalat ve ihracatta öne çıkan ürünler

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Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF),Dijital Veri Paneli'nin güncel yayınladığı raporda buğday ithalatındaki artışın yanı sıra, fındık ihracatının yüksek olması dikkati çekti.

TGDF'den yapılan açıklamaya göre, TGDF'nin Agrimetre ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği Dijital Veri Paneli, Gıda ve Tarım Sektörü dış ticaretine ilişkin birçok detaylı bilgiye yer veriyor.

Yayınlanan veriler ithalatta buğdayın, ihracatta ise fındığın öne çıktığını gösterdi.

Türkiye Gıda ve Tarım Sektörü'nde ihracat yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 14,37 milyar dolar, ithalat ise yüzde 5,97 düşüşle 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış Ticaret dengesinin ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,37'lik artışla, 3,97 milyar dolara yükseldiği görüldü.

2019'un ilk 10 ayı itibarıyla ihracatta ilk 3 sırada yer alan sektörler Şeker ve Şekerli Mamuller 1,47 milyar dolar, Yaş Meyve 1,17 milyar dolar ve Sert Kabuklu Meyveler Sektörleri 1,13 milyar dolar oldu. İthalatta ise ilk 3 sırada Hububat Ticareti 2,56 milyar dolar, Hayvan Yemi 2,13 milyar dolar ve Un Sektörü 1,71 milyar dolar olarak yer alıyor. Eylül ayında ithalatta 3. sırada yer alan Bitkisel Yağ Sektörü, Ekim ayında 1,69 milyar dolarla 4. sıraya geriledi.

Un Sektörü ithalatı, ekim ayındaki ihraç amaçlı yapılan buğday ithalatı 210 milyon dolar nedeniyle artış gösterdi. 2019 yılının ilk 10 ayında, bir önceki yıla göre ihracatı en çok artan 5 sektör; Sert Kabuklu Meyveler, Şeker ve Şekerli Mamuller, Balıkçılık ve Su ürünleri, Kakao ve Çikolata sektörü, Süt ve Süt Sektörü olarak sıralandı.2019 yılının ilk 10 ayında bir önceki yıla göre Canlı Hayvan ithalatının 968 milyon dolar ve Yaş Meyve ihracatının 182 milyon dolar azalması dikkati çekti.

İTHALAT VE İHRACATTA ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER

2019'un ilk 10 ayı itibarıyla en çok ihraç edilen 3 ürün fındık içi 960 milyon dolar, un 870 milyon dolar ve makarna 500 milyon dolar oldu.

En çok ithal edilen ürünler ise buğday 1,5 milyar dolar, soya fasulyesi 800 milyon dolar ve Dane Mısır 600 milyon dolar.

Kalem bazında bakıldığında ekim ayında en çok ihraç ettiğimiz 3 ürün Fındık içi 240 milyon dolar, Buğday Unu 100 milyon dolar ve Ambalajlı Fındık 90 milyon dolar. Ekim ayında en çok ithal ettiğimiz 3 ürün ise Buğday 210 milyon dolar, Soya Fasulyesi 90 milyon dolar ve Durum Buğdayı 40 milyon dolar.

2019'un ilk 10 ayı itibarıyla gıda ve tarım ürünlerinde en çok ihracat yapılan ülkeler Irak 2 milyar dolar, Almanya 1,1 milyar dolar ve İtalya 700 milyon dolar oldu.

En çok ithalat yapılan ülkeler ise Rusya Federasyonu 2 milyar dolar, Ukrayna 1,1 milyar dolar ve Brezilya 900 milyon dolar olarak sıralandı.

Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Irak 230 milyon dolar, İtalya 190 milyon dolar ve Almanya 160 milyon dolar olurken, ithalatta ilk üç sıra Rusya Federasyonu 240 milyon dolar, Ukrayna 150 milyon dolar ve Brezilya 60 milyon dolar şeklinde oluştu.