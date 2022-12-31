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İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararla, İthalat Rejimi Kararı'nın ekinde yer alan kısaltma, liste ve eklerde değişikliğe gidildi.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgilere göre Karar, Türkiye'nin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Avrupa Birliği (AB) ile ihdas edilen Gümrük Birliği Kararı ve bu Karara bağlı olarak muhtelif ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmaları, tercihli ticaret anlaşmaları, AB'nin otonom rejimi çerçevesinde tanınan tek taraflı tavizler ile genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında en az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlemeleri ülkeleri ve bazı gelişme yolunda ülkelere tanınan tercihli rejimler, kalkınma planları ile yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde, tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak düzenlendi.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar da Resmi Gazete'nin mükerrer yayımlandı.

Karar, yerli üretimin desteklenmesi amacıyla, uluslararası mevzuat kapsamında çok taraflı ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülükler göz önünde bulundurularak hazırlandı.

2023 yılında geçerli olmak üzere hazırlanan ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarında ve eşya tanımlarında yapılan değişiklikleri içeren "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli" metni doğrultusunda, İthalat Rejimi Kararı eki listeler ile İlave Gümrük Vergisi Kararı eki listelerde gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapıldı.

Kararlar, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

FLORLU SERA GAZLARININ İTHALATINA DENETİM

Bu arada, Ticaret Bakanlığınca, 2023 yılında uygulanacak ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğlerle, kablolar, köşe taşlayıcılar ve çim biçme makasları, oyuncak benzeri olan okul ve büro malzemeleri, silgiler, okul defterleri, makaslar, kalemtıraşlar, delgeçler, tel zımba makinaları ve kalemler denetim kapsamına alındı.

Bazı birleşik yapılı plastik ham maddelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygunluk denetimine tabi olacak şekilde kati ithalatı mümkün kılındı. Atıkların, Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az 3 iş günü önce yapılmayan ithalat başvurularının kabul edilmeyeceği netleştirildi. Tasfiyelik hale gelen ithal atık ve hurdalarla ilgili hususlar net olarak ifade edildi.

Tebliğlerle, Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi maddelere ilaveler yapıldı.

Küresel ısınma potansiyeli yüksek florlu sera gazları ithalatının, 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınacak belge ile denetime tabi tutulmasına yönelik düzenlemeye gidildi.

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK VERGİSİZ İTHALATI İÇİN TARİFE KONTENJANI BELİRLENDİ

Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatına yönelik kontenjanları tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, bazı kimyasallar, akümülatörler, devre kartları, iyon piller, baskı devre kartları ve ses mekanizması gibi çok sayıda sanayi ürününün ithalatında 15 Şubat 2024'e kadar geçerli olmak ve Kararda belirlenen miktarlarda uygulanmak üzere sıfır gümrükle tarife kontenjanları açıldı.

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de bazı dokuma ürünlerinin sıfır gümrükle ithalatı için 31 Aralık 2023'e kadar uygulanmak üzere tarife kontenjanı belirlendi.

Bu çerçevede, yalnızca imperteks kumaşları girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalat için 10 milyon metrekarelik tarife kontenjanı uygulanacak.

Kararlar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce ithal lisansı düzenlenecek.

Bakanlığın, söz konusu kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlediği İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin tebliğleri de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararlar ve ilgili tebliğler, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

İTHALAT REJİMİNDE YENİ YILA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER RESMİ GAZETE'DE

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı ithalat rejimindeki bazı uygulamalara ilişkin düzenlemeye gitti.

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç) başvuruların elektronik ortamda yapılmasını teminen işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Mevcut uygulamada, IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişi veya geçici ithalatı öncesinde IMEI numarasının uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvurulması gerekiyor.

Yarından itibaren yürürlüğe girecek tebliğle BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde verilecek IMEI numarası kontrol yazısı ile beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük beyan sistemine girilecek ve beyannamenin tescilinde IMEI numarası kontrol yazısı elektronik olarak kontrol edilecek.

Bakanlığın "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ" ile tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususlar düzenlendi.

Yayımlanan diğer tebliğlerle de kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek bazı maddelere ilişkin usul ve esaslar belirlenirken, gübre ve gübre harici ithalata ilişkin hususlar düzenlendi.

Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalatının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak güvenli şekilde piyasaya sunulmasını sağlamak için gerekli belgeler ve yetkili kurumlar yeniden düzenlendi.

Bakanlığın harp silahları ile bunların aksam ve parçaları, radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazlar, yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar, haritalar ve harita bilgisi içeren eşya, kara yolu taşıt araçları, sivil hava taşıtları, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyalar, bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletler, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddeler, ozon tabakasını incelten maddeler ve florlu sera gazları, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddeler, tıbbi tanı kitleri, haritalar ve harita bilgisi içeren eşyanın ithaline ilişkin de yeni yıla yönelik düzenleme tebliğleri Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

2023'TE İTHAL EDİLECEK ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN DENETİM TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığınca, 2023 yılında çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere yönelik yapılacak denetimlerin koşulları belirlendi.

Bakanlığın ithalat denetimine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği ile standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Diğer bir tebliğ ile serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girecek atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlendi, ülke gümrük bölgesine girişi yasak olan atıklar belirlendi.

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği ile bakanlığın özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde insan sağlığı ve güvenliğiyle hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Bakanlığın kontrolüne tabi ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Üç ayrı tebliğ ile çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasallar, katı yakıtlar ve metal hurdaların ithalatında uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Ayrıca, telsiz ekipmanlarının, "CE" işareti taşıması gereken bazı ürünlerin, oyuncakların, kişisel koruyucu donanımların, tüketici ürünlerinin, yapı malzemelerinin, pil ve akümülatörlerin, tıbbi cihazların, tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin, Sağlık Bakanlığınca denetlenen bazı ürünlerin, araç parçalarının ithalat denetimi tebliğleri yayımlandı.

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ, Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ ve Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

İDARİ PARA CEZALARI ARTIRILDI

Öte yandan, Bakanlığın "7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında söz konusu cezalar, yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranında artırıldı.

Söz konusu kanuna aykırı hareket edenler 21 bin 254 lira ile 1 milyon 518 bin 153 lira arasında değişen idari para cezası ödeyecek.

​​​​​​​Tebliğler 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.