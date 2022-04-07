İthal otomotiv satışları yerliyi geçti

AA

Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk çeyreğinde toplam satışlarda ithal araçların payı yüzde 58,30, yerli üretim araçların payı ise yüzde 41,69 oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) raporlarından derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, Ocak-Mart 2022'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 25,3 düşüşle 116 bin 834 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 16,5 azalarak 35 bin 216 seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart 2021'de 198 bin 660 adetlik toplam pazarda, Türkiye'de üretilen araçların satışı 83 bin 231, ithal araç satışı da 115 bin 429 olarak kayıtlara geçmişti.

ASLAN PAYI VOLKSWAGEN'DE

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam 152 bin 50 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Toyota, Hyundai, Ford, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 63 bin 402, ithal araç satışı da 88 bin 648 olarak belirlendi.

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'in ilk 6 ayında yüzde 41,89 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde hafif azalışla yüzde 41,69 oldu.

Söz konusu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 58,10'dan yüzde 58,30'a yükseldi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-mart döneminde gerçekleştirdiği 10 bin 581 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı.

Volkswagen'i, 9 bin 30 adetlik satışla Dacia, 7 bin 823 satışla Opel, 7 bin 612 satışla Peugeot ve 6 bin 660 satışla Renault izledi.

YERLİDE FIAT, RENAULT VE FORD İLK 3'TE

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 22 bin 427 adetlik satışın 22 bin 86'sının Türkiye'de üretilen araçların oluşturduğu Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, gerçekleştirdiği 20 bin 618'lik toplam satışın 13 bin 958'i yerli üretim olan Renault ve 14 bin 185'lik toplam satışın 12 bin 25'i yerli üretim olan Ford takip etti.

Toyota 7 bin 730 adetlik yerli satışla dördüncü ve Hyundai 7 bin 451 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Ocak-mart döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI 2022 MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 0 9 9 0 0 0 0 9 9 ASTON MARTIN 0 6 6 0 0 0 0 6 6 AUDI 0 3.680 3.680 0 0 0 0 3.680 3.680 BENTLEY 0 5 5 0 0 0 0 5 5 BMW 0 3.029 3.029 0 0 0 0 3.029 3.029 CITROEN 0 5.115 5.115 0 1.204 1.204 0 6.319 6.319 CUPRA 0 270 270 0 0 0 0 270 270 DACIA 0 9.030 9.030 0 0 0 0 9.030 9.030 DFSK 0 67 67 0 0 0 0 67 67 DS 0 179 179 0 0 0 0 179 179 FERRARI 0 5 5 0 0 0 0 5 5 FIAT 12.803 83 12.886 9.283 258 9.541 22.086 341 22.427 FORD 419 1.967 2.386 11.606 193 11.799 12.025 2.160 14.185 HONDA 0 5.827 5.827 0 0 0 0 5.827 5.827 HYUNDAI 7.451 3.951 11.402 0 214 214 7.451 4.165 11.616 ISUZU 0 0 0 84 164 248 84 164 248 IVECO 0 0 0 0 602 602 0 602 602 JAGUAR 0 4 4 0 0 0 0 4 4 JEEP 0 737 737 0 0 0 0 737 737 KARSAN 0 0 0 68 0 68 68 0 68 KIA 0 2.064 2.064 0 475 475 0 2.539 2.539 LAMBORGHINI 0 2 2 0 0 0 0 2 2 LAND ROVER 0 229 229 0 0 0 0 229 229 LEXUS 0 35 35 0 0 0 0 35 35 MASERATI 0 31 31 0 0 0 0 31 31 MAZDA 0 29 29 0 0 0 0 29 29 MERCEDES-BENZ 0 2.449 2.449 0 919 919 0 3.368 3.368 MG 0 183 183 0 0 0 0 183 183 MINI 0 252 252 0 0 0 0 252 252 MITSUBISHI 0 135 135 0 412 412 0 547 547 NISSAN 0 1.098 1.098 0 224 224 0 1.322 1.322 OPEL 0 6.585 6.585 0 1.238 1.238 0 7.823 7.823 PEUGEOT 0 5.574 5.574 0 2.038 2.038 0 7.612 7.612 PORSCHE 0 166 166 0 0 0 0 166 166 RENAULT 13.958 4.506 18.464 0 2.154 2.154 13.958 6.660 20.618 SEAT 0 1.656 1.656 0 0 0 0 1.656 1.656 SKODA 0 4.714 4.714 0 0 0 0 4.714 4.714 SMART 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SSANGYONG 0 187 187 0 36 36 0 223 223 SUBARU 0 133 133 0 0 0 0 133 133 SUZUKI 0 297 297 0 0 0 0 297 297 TOYOTA 7.730 372 8.102 0 1.974 1.974 7.730 2.346 10.076 VOLKSWAGEN 0 8.511 8.511 0 2.070 2.070 0 10.581 10.581 VOLVO 0 1.301 1.301 0 0 0 0 1.301 1.301 TOPLAM 42.361 74.473 116.834 21.041 14.175 35.216 63.402 88.648 152.050