İtfaiyenin dalgıçları suyun altında da üstünde de göreve hazır

AA

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 6 yıl önce kurulan ekip, dalgıçlık, ilk yardım, arama kurtarma gibi eğitimleri başarıyla tamamlamış, her koşulda görev alabilme kabiliyetine sahip 3'ü paramedik 18 personelden oluşuyor. Haftada en az 4 gün denizde veya havuzda eğitim dalışı yapan dalgıçlar, su altı görevleri için 7 gün 24 saat hazır bekliyor. Arama kurtarma ekibi, her vardiyada bir paramedik bulunması sayesinde de olay yerinde kazazedeye en kısa sürede müdahale etme kabiliyetine de sahip.

Ekip, İzmir'in yanı sıra talep edilmesi halinde Türkiye'nin tüm illerindeki iç sular ve denizlerde kaybolan kişilerin bulunmasına yönelik faaliyet yürütüyor. Eğitimlerle kendilerini sürekli hazır tutan dalgıçlar, arama kurtarma ve boğulma vakalarında aktif görev üstleniyor.

Gelen ihbarlar doğrultusunda dalış yapan dalgıçlar, itfaiye üniformasından çok dalgıç kıyafeti giyiyor. Her türlü teknolojik cihazlarla donatılan itfaiyenin dalgıçları, bu sayede durgun ve akarsularda yaşanan kazalara hem daha hızlı hem de daha güvenli bir şekilde müdahale edebiliyor.

Ekip amiri Erman Karademir, AA muhabirine, 2015 yılında kurulan arama kurtarma birimindeki 18 kişilik ekibin dalgıçlık eğitimi aldığını, ayrıca bulanık ve çamurlu sularda da kayıp kişilere ulaşma, ilk yardım, arama kurtarma eğitimlerinden geçtiğini söyledi.

Meydana gelebilecek tüm olumsuz olaylar için ekibin tüm üyelerinin en iyi şekilde hazırlandığını belirten Karademir, "Deniz, göl, nehir başta olmak üzere yapay ve tüm sularda kaybolanların bulunması için aramaya yönelik faaliyet yürütüyoruz. Talep geldiği takdirde il dışında da tüm görevlere gidiyoruz. Tunceli'de önceki yıllarda kaybolan Gülistan Doku ve Engin Eroğlu'nun bulunmasına yönelik başlatılan arama kurtarma çalışmalarında da görev yaptık." dedi.

- "İşimizi severek yapıyoruz"

Dalgıç Volkan Soyseçkin de küçüklükten beri itfaiyeci olmak istediğini anlattı. 2008 yılında başladığı görevinde yaklaşık 3 yıl itfaiye eri olarak yangın ve diğer olaylara müdahale ettiğini aktaran Soyseçkin, dalgıç biriminin kurulmasının ardından da aldığı eğitimlerle ekibe dahil olduğunu dile getirdi.

Denizler, göller ve göletlerde kurtarma çalışmalarına katıldıklarını vurgulayan Soyseçkin, "Hayalim itfaiyeci olmaktı. Yüzmeyi de çok sevdiğim için dalgıç ekibine geçtim. Burada bana böyle bir imkan verilmesi beni çok mutlu etti. Ekip olarak gerçekten çok uyumluyuz. Hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok ve işimizi severek yapıyoruz." dedi.