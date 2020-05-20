İtfaiyecilerin kurtardığı serçe "can suyu" ile yaşama tutundu

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi 29005 Sokak'taki bir evin dış cephesinde serçenin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.Sokağa gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme merdivenini kullanarak serçeyi bulunduğu yerden kurtardı.Sıcaktan etkilendiği için oldukça güçsüz kaldığı belirlenen serçeye itfaiye eri tarafından su içirildi.Bir süre sonra kendine gelen kuş doğal yaşamına bırakıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."