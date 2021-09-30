İtfaiyeciler zorlu görevleri can kurtararak mutluluğa dönüştürüyor

Mesleklerini kusursuz yapabilmek için çeşitli eğitimlerden geçen itfaiyeciler, bazen bir yangında alevlerle mücadele ediyor, bazen doğal afet bölgesinde kurtarma çalışmalarına destek oluyor, bazen de trafik kazasına müdahale ediyor.
İtfaiyeciler günün her saati göreve hazır oldukları için ihbar gelir gelmez kısa sürede olay yerine intikal edebiliyor. İhbarla başlayan her yeni görev, onlar için yeni bir zamanla yarışa dönüşüyor.
Müdahale edecekleri olaylarda can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen itfaiye ekipleri, her saniyenin hayati önem taşıdığı bilinciyle hareket ediyor. İtfaiyeciler duruma göre bir canlıyı tam zamanında alevler arasından çıkarıyor ya da göçük altında kalmış birine yaşam eli uzatıyor. Onları bu zorlu ortamlarda başarıya iten ise can kurtarmanın vereceği mutluluk oluyor.
- "Mesleğimi çok severek yapıyorum"
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse, AA muhabirine, 28 yıllık itfaiyeci olduğunu, mesleğini çok severek yaptığını söyledi.
Yangın bölgesinde yüksek ısı, kimyasal tehlike, solunum zorlukları, hararet gibi birçok tehlikeyle karşılaştıklarını ifade eden Derse, "Bu tehlikeler arasında işimizi yaparken bizi hazza ulaştıran şey bir canlıyı kurtarmak, bir insan, kedi, köpek yavrusu... Bu sadece yangında değil, arama kurtarma, trafik kazası, kuyudan kurtarma, deprem ve afetlerde bir canlıyı kurtarmak bizim için çok önemli. Mal, canın yongasıdır derler. Mallarını en az zararla kurtarmak da bize büyük keyif verir." diye konuştu.
Derse, yardım ettikleri insanların bu çaba karşısında çok mutlu olduğunu belirterek, sıkışmalı bir trafik kazasında araçta sıkışan kişiyi önce telkinleriyle rahatlattığını, sonra kurtardıklarını, o kişinin daha sonra kendisini ziyaret ettiğini anlattı.
İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem nedeniyle enkaz altında kalan ve 91 saat sonra çıkarılan Ayda bebeğin kurtarılmasında itfaiyeciler olarak görev aldıklarını kaydeden Derse, şunları söyledi:
"Ayda bebeği, arama kurtarma köpeğimizin burnuyla hissettik. Ekibimiz bulduğunda büyük heyecan oldu. Bulaşık makinesi ve buzdolabının olduğu noktadaydı, annesinin tam karın hizasında cenin vaziyetinde sıkıştırmış, annesi kendisini feda etmiş, çocuğunu korumuştu. Oradan onu sağ olarak aldık. Büyük gurur, sevinç, tüylerim diken diken oldu."
- "O gün tüm ekip hüngür hüngür ağladık"
İtfaiye amiri Ömer Selçuk da Manavgat'taki orman yangınında görev aldığını belirtti.
Ağaçların yanmasının kendilerini duygusal olarak çok etkilediğini ama pes etmediklerini vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:
"Manavgat yangınında 9-10 mevkide görev yaptık. Manavgat'a ilk gittiğimizde hem bir çevre felaketi hem itfaiyecilik adına hem de insanlık adına duygusal çöküntü yaşayacağımız olaylarla karşılaştık. Bir itfaiyecinin hayatında görebileceği en büyük yangınlardan biriydi. 18 yıldır bu işi yapıyorum, hiç görmediğim şeylerle karşılaştım. Yol boyu yanıyordu. İnsanları ve hayvanları uygun bir yere sevk ettik. Manavgat'ın Demircili köyüne gittik ev, okul, yurt ve belediye binaları yanıyordu. Telef olmuş hayvanlara rastladık. O gün tüm ekip hüngür hüngür ağladık. O kadar acı verici manzaralar vardı ki. Gördüklerinizden sonra görev bilinciniz artıyor, işinizi daha iyi yapmaya çalışıyorsunuz."
İtfaiye eri Arjin Erol da Manavgat'ta canlarını riske atarak çalıştıklarına dikkati çekerek, "Ablam da Antalya İtfaiyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapıyor. İkimiz de Manavgat'ta orman yangını sırasında görev yaptık ama 10 gün sonra görüşebildim. Benim aklım onda, onun aklı bendeydi. Babam itfaiye şehididir. Kutsal bir iş, severek yapıyoruz. Milletin korkarak kaçtığı yere koşarak gidiyoruz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!