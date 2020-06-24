İtfaiyeciler yuvasından düşen kırlangıç yavrusu için seferber oldu - OSMANİYE

AA

Kadirli Belediye Binasının 4. katındaki saçak arasındaki yuvasından kırlangıç yavrusunun düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.Kutuya konularak su verilen kırlangıç yavrusu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından itfaiye merdiveni yardımıyla yuvasına geri konuldu.Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, kuşun yuvasından düştüğünü görerek itfaiyeye haber veren duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.Kırlangıç yavrusunu yerde görüp itfaiyeye haber veren Yiğit Aslansofuoğlu da insanlık görevini yerine getirmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.