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        Haberler Yaşam İtfaiyeci dereden kurtardığı kedinin yavrusunu sahiplendi

        İtfaiyeci dereden kurtardığı kedinin yavrusunu sahiplendi

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde görevli itfaiye şoförü Abdullah Birinci, annesinin terk ettiği yavru kedinin bakımını üstlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:57 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:57
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        İtfaiyeci dereden kurtardığı kedinin yavrusunu sahiplendi
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        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan Birinci, 6 ay önce bir kedinin Fol Deresi'ne düştüğü ihbarı üzerine ekip arkadaşlarıyla olay yerine gitti.

        Merdiven yardımıyla dereye inen 38 yaşındaki Birinci, kediyi düştüğü yerden kurtardı.

        ANNE, 4 YAVRUSUNU ALIP GÖTÜRDÜ

        Dört çocuk babası Birinci, hamile olduğunu fark ettiği kediyi sokağa bırakmayarak Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliğine getirdi.

        Birinci'nin beslediği kedi, bir süre sonra 5 yavru dünyaya getirdi. Anne kedi, yavruları biraz büyüyünce 4'ünü alıp ayrıldı.

        Birinci, annesinin ve kardeşlerinin yokluğunu hissettirmemeye çalıştığı Hüsnü adını verdiği kediyle yakından ilgileniyor.

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        Gün içinde çevrede dolaşıp istasyona dönen kedi, adeta itfaiyecilerin maskotu haline geldi.

        KEMENÇE ÇALIP HÜSNÜ İLE VAKİT GEÇİRİYOR

        Abdullah Birinci, "Bize bir yol arkadaşı oldu. Ona baktık büyüttük, bize can yoldaşı oldu. O bizi seviyor, biz de onu seviyoruz" dedi.

        Birinci, akşamları boş vakitlerinde arkadaşının saz, kendisinin de kemençe çalıp türkü söylediğini anlatarak, "Hüsnü de yanımızda oluyor. Kemençe çalarken onunda, bizimde hoşumuza gidiyor. Keyiflendiriyoruz onu. Annesinin yokluğunu aratmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

        Hayvanlara sahip çıkmanın önemini vurgulayan Birinci, "Bizim görevimiz onları kurtarmak, en iyi şekilde görevimizi yapıyoruz ama sokaklarda yalnız kalıyorlar. Değer verelim onlara. Bu yol arkadaşımız inşallah bizi bırakmaz" ifadesini kullandı.

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        #Abdullah Birinci
        #trabzon
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