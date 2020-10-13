İtfaiyeci bu kez kirpiyi alevler arasından kurtardı

AA

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Gölü kenarı Tepecik mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada bir itfaiye eri otlar arasında bir kirpinin yanmak üzere olduğunu fark etti.

İtfaiye eri duruma müdahale ederek kirpiyi yanmaktan son anda kurtardı. Kirpi, itfaiye ekiplerince tedavi ettirilmek üzere veterinere götürüldü.

Otluk alandaki yangın da itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.