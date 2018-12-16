Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Araçta sıkışan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte kurtarıldı.



KALDIRIMA ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATTI



Refik Saydam Caddesi, Tepebaşı mevkiinde saat 08.00 sıralarında Taksim istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü Selimhan Türkmen'in kontrolünden çıktı. DHA'nın haberine göre, savrulan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi kendi imkânlarıyla araçtan çıkarken arka koltukta oturan Kerem Gül otomobil içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Kerem Gül'ü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu otomobilden çıkarılan yaralı Gül, ambulansa konularak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



"OTOMOBİL ÇOK SÜRATLİ GİDİYORDU"

Kazanın görgü tanığı Cemalettin Akıl, "Ben ışıklarda bekliyordum. Otomobil çok süratli geliyordu. Sonrada bir ses duydum. Bir baktım ki araç ters döndü. Otomobil, kaldırıma vurup, devrilmiş. İçinde 3 kişi vardı, iki kişiyi biz kendimiz çıkarttık. Diğeri sıkıştığı için ambulansa ve itfaiyeye haber verdik" dedi.