İtfaiye Teşkilatı'nın 307. kuruluş yıl dönümü

AA

Anıta çelenk konulmasıyla başlayan törende, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, çocuk yaştan itibaren heves edilen mesleklerden birinin itfaiyecilik olduğunu anlattı.

Albayrak, "İtfaiyecilik, bu memlekette ama eminim ki dünyada da çocuk yaştan kalan bilincin minnetle anılan mirasıdır. Her bir itfaiyeci, bu mirasının kıymetinin farkındadır. İtfaiye teşkilatımız, bu eşsiz şehirde tarihi de geleceği de aynı titizlikle koruyacak ve kent kimliğine de can sağlığına da aynı özveriyle sahip çıkacaktır." dedi.

İstanbul İtfaiyesi'yle anılmanın, itfaiyecileri tanımanın, anlamanın ve onlarla ilerlemenin daima heyecan verici ve umut besleyici olduğunu dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Nerede bir can yansa derinden, nerede bir ağaç tutuşsa gövdesinden, nerede bir kedi parmaklığa sıkışsa ve bir can çıkamasa kör kuyudan, kaçamasa harlı ateşten, varlığınıza güvendim. Hepinizi önce kendi adıma, sonra yüce Türk milleti adına kucaklıyorum, İstanbul İtfaiye Teşkilatının gözü pek neferleri, eksik olmayınız. Bugün burada İstanbul İtfaiye Teşkilatının 307. kuruluş yılını kutlarken, aramızda bunca kadın itfaiyeci olmasından duyduğum mutluluğu anlatamam. Zira kadın işi ve erkek işi ayrımına asla inanmam. Bilakis kadınların her yere kendilerine has muazzam akıl ve enerjilerini taşıdığını düşünenlerdim. Dilerim ki ilham olunuz ve sayılarınız daima artsın."

Törenin ardından itfaiyeciler, tarihi tulumbacılar ve K-9 arama kurtarma ekibi, İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı, kadın itfaiyeciler vatandaşlara karanfil dağıttı.

Etkinlikler kapsamında İstanbul itfaiye ekipleri, araçlarıyla bölgelerinde kısa şehir turu yaparken, kutlamalar 25 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek.