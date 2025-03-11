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        Manisa'da itfaiye personeline yeni koruyucu kıyafet

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, itfaiye personelinin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla 400 adet yeni koruyucu kıyafeti teslim etmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:46
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        İtfaiye personeline koruyucu kıyafet
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        Manisa Büyükşehir Belediyesi, zorlu şartlarda daha güvenli çalışabilmeleri için itfaiyecilerin kıyafetlerini yeniledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in talimatları ile alınan yeni koruyucu kıyafetler, itfaiyecilere dağıtılmaya başlandı.

        Dört katmanlı yapısıyla yüksek ısı ve alevlere karşı üstün koruma sağlayan kıyafetler; baret, başlık, antiflaş, ceket, eldiven, pantolon ve çizme gibi ekipmanlardan oluşuyor.

        Yeni kıyafetleri, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ile birlikte personele teslim eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, "İnşallah giymek zorunda kalmazsınız. Umarım kıyafetlerden memnunsunuzdur. En iyisini almaya gayret gösterdik. Sizler, her şeyin en iyisine layıksınız. Ferdi Başkanımıza da desteğinden dolayı sizin adınıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

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        İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da "Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak son teknoloji koruyucu kıyafetlerimizi aldık. Yangın kıyafetlerimiz itfaiye ekiplerimiz için tam takım olarak tasarlandı. Çizmesinden alt tulumuna, üst tulumundan miğferine kadar flaş başlıkları, eldivenleri, kafa fenerleri hepsi mevcut. Arkadaşlarımız, artık yangınlara Ferdi Zeyrek Başkanımızın talimatıyla alınan yeni ekipmanlarla müdahalede bulunacak. Olayların olmasını istemiyoruz, ama geçtiğimiz yıl, 13 bin olayımız meydana gelmiş. Kıyafetlerimiz ateşe karşı dayanıklı, 4 bariyerli. Omuzlarında, diz ve dirseklerinde güçlendirmeler var. Antiflaş başlıklarıyla birlikte aleve karşı dayanıklı. Özel dikim eldivenler mevcut. Bu eldivenler ile ateşe yaklaşıldığı zaman ele herhangi bir zarar gelmeden, arkadaşlarımız müdahalede bulunabilecek" diye konuştu.

        Yeni koruyucu kıyafetlerin personele teslimi sonrasında meydana gelen araç yangınına ilk müdahale, bu kıyafetler ile yapıldı.

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