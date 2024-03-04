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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Sultangazi'de itfaiye aracının trafikteki mücadelesi kamerada! - Güncel haberler

        İtfaiye aracının trafikteki mücadelesi kamerada!

        İstanbul Sultangazi'de meydana gelen bir trafik kazasının hemen ardından bölgeye ulaşmaya çalışan itfaiye aracı emniyet şeridinde ilerleyemedi. Bazı araçların emniyet şeridini kullanması nedeniyle güçlükle ilerleyen itfaiye aracının o anları anbean görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:56 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:09
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        İtfaiye aracının trafikteki mücadelesi kamerada!
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        İstanbul'da bir itfaiye aracının kaza yerine gitmeye çalışırken diğer araçların emniyet şeridi ihlali yapması nedeniyle ilerleyemediği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

        AA'da yer alan habere göre 2 Mart'ta Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesinde trafik kazası ihbarına gitmeye çalışan itfaiye aracı, emniyet şeridini kullanmak istedi.

        PEŞ PEŞE YAPILAN ANONSLA İLERLEDİ

        Emniyet şeridinin diğer araçlar tarafından ihlal edilmesi nedeniyle itfaiyenin ilerlemekte zorluk çektiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

        İtfaiye aracındakiler tarafından çekilen görüntüde, siren çalarak ve anons ederek emniyet şeridinin boşaltılmasını isteyen sürücünün, "Emniyet şeridini boşaltın, itfaiyeye yol verelim, kaza var", "Ne işin var senin emniyet şeridinde, yanaş sola", "Sola yanaşın" gibi uyarıları yer aldı. Görüntüde, bazı araçların uzun süre emniyet şeridinde kalması da bulunuyor.

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