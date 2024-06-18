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        Haberler Gündem Güncel İtfaiye aracını alevler sardı! - Haberler | Son dakika haberleri

        İtfaiye aracını alevler sardı!

        Mardin'de buğday tarlasında çıkan yangında faciadan dönüldü. Olayda bir itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tarlada ve araçta hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 15:44 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:46
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        İtfaiye aracını alevler sardı!
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasındaki yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı.

        AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Dikmen Mahallesi'nde dün gece saatlerinde buğday tarlasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sırasında bir itfaiye aracı rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ortasında kalarak yanmaya başladı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tarlada ve araçta hasar oluştu.

        Fotoğraflar: İHA

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