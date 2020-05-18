AA

Ergani Belediyesince Adnan Menderes Mahallesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla itfaiye aracı ile bayrak asıldığı sırada aracın merdiven bağlantısı koptu.

Olayda itfaiye görevlisi Hüsamettin Bilgin ve belediye personeli Bedri Kan yaralandı. Yaralılar Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ve İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti, geçmiş olsun dileğinde bulundu.