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Habertürk'ten Ferdi Durdu’nun haberine göre olay, Battalgazi ilçesinin Fırıncılar Mahallesinde bulunan bir kayısı bahçesinde yaşandı. Kayısı bahçesindeki içi boş olan 27 metre derinlikteki su kuyusuna düşen tavuğun kurtarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada, 1 itfaiye eri kuyuya inerek, tavuğu yakalayıp bir torbaya koydu. Üst tarafta ise bir itfaiye eri torbayı iple çekti.

Tavuk, kuyudan çıkartılarak bahçeye bırakıldı.