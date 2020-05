İtalyanlar yeni normale alışmaya çalışıyor!

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa'da ilk etkilenen ülke olan İtalya'da, tedbirlerin 18 Mayıs'ta büyük ölçüde gevşetilmesinin ardından halk bir dizi yeni önlemlerle döndükleri normal hayata alışmaya çalışıyor.

Salgın nedeniyle 10 Mart'tan itibaren işletmelerin kapatıldığı, kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede AA muhabiri, 18 Mayıs'ta başlatılan ihtiyatlı normale dönüşün ardından başkent Roma sokaklarının ve esnafın nabzını tuttu.

Bir dizi tedbir almak koşuluyla kuaför ve güzellik salonuna 18 Mayıs'ta müşteri kabul etmeye başlayan Michele Spano, kendileri için zor bir dönem olduğunu ancak üstesinden geldiklerini söyledi.

Spano, yerel sağlık makamlarının bütün protokollerine uyduklarını belirterek, "Her misafirimiz için ayrı dezenfekte süreci uyguluyoruz. Her müşterimiz için tek kullanımlık önlükler kullanıyoruz. Havlusundan, bornozuna kimonosuna kadar hepsi tek kullanımlık. Bütün protokollere saygılıyız. Her bir müşteriyi tek tek kabul ediyoruz." diye konuştu.

Ülkedeki karantina boyunca kimsenin kuaföre gidemediğini dolayısıyla çok yoğun olduklarını dile getiren Spano, bu hafta tüm randevuların dolduğunu kaydetti.

Spano, bu süreçte kendi başlarına ayakta kalmaya çalıştıklarına vurgu yaparak, devletten yardım alamadıklarını, pek çok çalışanın alması gereken ücret garanti fonundan yararlanamadığını söyledi.

Normale dönüşün zaman alacağına işaret eden Spano, "Biz büyük bir zorlukla karşı karşıya kaldık ama iyimser olmalıyız. Er ya da geç ülke yeniden ayağa kalkacak belki uzun süre alacak. En azından normal yaşama dönüşün 1 yıl süreceğini düşünüyorum, eğer bir şey olmazsa." ifadelerini kullandı.

RESTORANLARDA MASALAR AYRILDI

Roma'nın tarihi yapılarından Pantheon bazilikası yakınlarındaki restoranını açan Stefano Garbini de çeşitli önlemlerle müşteri beklediklerini söyledi.

Garbini, müşteri kapasitelerini düşürdüklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"75 gün aradan sonra nihayet pek çok zorlukla yeniden açabildik. Burada da görüldüğü gibi pleksiglastan ayırıcılara kadar, masalar arasında 1 metre mesafeden, mekanın yeniden temizlenip dezenfekte edilmesine kadar pek çok tedbiri hayata geçirdik. Şimdi, müşteri akışının bizi desteklemesini bekliyoruz ki ileriye gidebilelim. Turizm olmadan zor geçeceği bir gerçek. Turizmin ve uçuşların yeniden açılmasını bekliyoruz."

İçinden geçtikleri bu dönemde hükümetin çok sayıda söz vermesine karşın herhangi bir destek almadıklarını vurgulayan Garbini, sadece bankadan kredi desteği geldiğini, bununla da masraflarını karşıladıklarını aktardı.

Garbini, oldukça zor bir dönem yaşadıklarını vurgulayarak, hükümetten beklentilerinin tam olarak karşılanmadığını dile getirdi.

"Bütün kabahati hükümete yüklemek olmaz ama bazı şeylerin çok daha iyi yönetilebileceği bir gerçek." diyen Garbini, "Çalışanlarımızın ücret garanti fonları halen yatırılmış değil. Bazılarınınkini biz ödedik. Başka bir şey yatmadı. Bu yeni kararnameyi bekliyoruz ki kaynak var gözüküyor. Umuyoruz ki bunlar bize ulaşır. Bize büyük nefes aldırmayacak ama en azından her şeyin yeniden başlayabileceği eylüle kadar bizi rahatlatacak." değerlendirmesinde bulundu.

Garbini, restoranda masaların aralarını açtıklarının ve bölme yerleştirdiklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Bu pleksiglas bölmeleri biz kendimiz ürettik çünkü hiçbir yerde bulunmuyor. Masalar arası birer metre mesafe var. Bu sistemle 10 kadar masamızı kaybettik. 28 kişilik yerimiz vardı şu anda yarı yarıya düşmüş durumda. Müşterilerin girerken kullanması gereken dezenfektanlar, uzaktan ateş ölçmeye yarayan aletler var ve her müşteri kalktığında oturduğu yeri ve masayı temizlemeye yönelik 100 derecelik buhar veren bir aletimiz mevcut. Bir kişi buraya geldiğinde sakin ve güvenli biçimde yemeğini yiyebilir. Garsonlarımız da maskeli ve eldivenli şekilde 1 metreden servis yapıyor. Kurallara uymaya çalışıyoruz."

"ROMA, ROMALILARA KALDI"

Aynı restorana 2 aylık karantinadan sonra ilk kez yemek yemek için gelen Monica ve Davide çifti de "Bu yeni bir durum tabii. Bu kurallara alışmak ve saygı duymak gerekiyor. Kurallar gittiğiniz restorana, dükkana, markete göre değişiklik gösterebiliyor. Maske ve dezenfektan jel önemli." dedi.

Roma'nın biraz dışında oturan ve turistlerin olmadığı başkenti gezmeye geldiklerini belirten Alessio ve Martina çifti de "Ticaret yapanlar için üzgünüm tabii çünkü az sayıda insan var ama bu şekilde daha yaşanabilir bir ortam var. Daha önce hiç olmadığı kadar sakin, yavaş şekilde ve etrafı görerek şehri gezme fırsatımız oldu. Esas normal bu gibi." ifadelerini kullandı.