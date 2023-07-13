İtalyanlar duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin Becao teklifi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Atilla Szalai'nin satılma ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından rota yeniden Becao'ya çevrildi. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoper için yaptığı teklifi açıkladı.
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Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
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Attila Szalai'nin ayrılık ihtimaline karşı kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler, gündemine yeniden Rodrigo Becao'yu aldı.
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Atalanta'nın da talip olduğu Brezilyalı savunmacı için yeniden devreye girip Udinese'ye özel bir teklif yaptı.
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12 MİLYON EURO İDDİASI!
Sarı-lacivertlilerin Becao için yaptığı 7+2 milyon euroluk teklifi yükselterek 12 milyon euro ile Udinese'nin kapısını çaldığı belirtildi.
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Becao için daha önce 12 milyon euroda direten İtalyan ekibinin Fenerbahçe'nin bu teklifi sonrası nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.
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UDINESE BU YAZ SATACAK
Udinese'nin, önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan Becao'yu bedelsiz kaptırmamak için Brezilyalı oyuncuyu bu yaz satmaya sıcak bakıyor.
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27 yaşındaki stoper, geride kalan sezon Serie A'da 28 maça çıkarken, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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Becao, kariyerine ülkesi Brezilya'da başlarken, daha önce Bahia ve CSKA Moskova formalarını terletti.
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Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kızılyıldız ile oynanan hazırlık maçının ardından transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, kadroya takviyelerin devam edeceğini söylemişti.
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Tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
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"Başkanın ilgilendiğini, birkaç güne biteceğini konuşuyorduk. Başka oyuncular da aramıza katılacak. Görüşmeler devam ediyor. Bizim A ve B planlarımız var.
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Sebastian Szymanski önemli bir transfer. Birkaç oyuncu daha aramıza katılabilir. Hepsi başkanımızın çalışmaları kapsamında.
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Gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili kamp sonunda yönetime bir rapor vereceğim. Neftçi maçını da oynayalım, ondan sonra."