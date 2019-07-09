İtalyanlar Doğu Anadolu'da

Arslantepe Höyüğü, Sultansuyu Harası, Levent Vadisi ve Sultansuyu Harası Kanyonu...

İtalyan film şirketi Le İridi Digitali, Doğu Anadolu'daki tarihi yerlerini belgesel haline getirmek üzere Türkiye'ye geldi.

İlk çekimleri Karakaya Baraj Gölü'roe gerçekleştiren Le İridi Digitali, daha sonra 1961'den bu yana İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi tarafından düzenli olarak kazı çalışmaları yapılan Arslantepe Höyüğü'ne geçti.

Sultansuyu Harası

Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından desteklenen çekimlerde ağırlıklı olarak arkeolojik alanların öne çıkarılması planlanıyor. Ekip, başta Malatya'nın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin'de de tarihi ve turistik yerlerle ilgili belgesel çekimi yapacak.

Arslantepe Höyüğü

Belgesel, İtalya devlet televizyonu RAI3'de 'Klimangairo' adlı programda yayınlanacak. Çekimlerle ilgili bilgi veren belgesel programının yazarı Nicola Matronardi, Arslantepe'nin İtalya'da çok iyi bilindiğini ifade ederek, Fırat ve Dicle arasındaki medeniyetleri dünyaya tanıtmayı planladıklarını aktardı.