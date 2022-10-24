İtalya’nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni'nin kabinesi erkek ağırlıklı
İtalya’da geçen ay yapılan erken genel seçimleri kazanan sağ ittifakın lideri Giorgia Meloni başbakanlığı bugün Mario Draghi’den devraldı. Meloni ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçse de kabinesindeki kadın oranı önceki hükümetlerin altında kaldı.
İtalya’da geçen ay yapılan erken genel seçimleri kazanan sağ ittifakın lideri Giorgia Meloni başbakanlığı bugün Mario Draghi’den devraldı. Meloni ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçse de kabinesindeki kadın oranı önceki hükümetlerin altında kaldı.
Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın geçen Cuma günü hükümeti kurma görevini verdiği Giorgia Meloni, kabinesinde 24 bakana yer verdi. Bu bakanların yalnızca altısı, yani yüzde 25’i kadın. Önceki iki hükümette bu oran yüzde 30’un üzerindeydi, 2014’te ise en yüksek seviye olan yüzde 50’ye ulaşmıştı.
Meloni’nin bakanlar kurulunun yaş ortalaması da 60. Böylece bu hükümet, bugüne kadar kurulan en yaşlı hükümetlerden biri oldu.
Yeni hükümette, iktidar partilerinin milliyetçi, mufazakar yapılarını yansıtan yeni bakanlıklar da var.
Bunların başında ‘’Doğum Bakanlığı’’ geliyor. Önceki hükümette adı Fırsat Eşitliği ve Aile Bakanlığı olan pozisyon Meloni hükümetinde Aile, Doğum ve Fırsat Eşitliği Bakanlığı adını aldı.
Bu bakanlığa; kürtaj, eşcinsel birliktelikler ve ötanazi karşıtı görüşleriyle bilinen aşırı muhafazakar Eugenia Roccella getirildi.
Meloni’nin liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri ile Lig ve Haydi İtalya partilerinden oluşan sağ ittifak, İtalya’da doğum oranlarının düşük olmasını en büyük sorunlardan biri olarak görüyor ve ‘’yerli halkın daha fazla çocuk yapmasını teşvik etmeyi’’ amaçlıyor.
Yeni hükümetin kürtaja erişimi güçleştirecek adımlar atmasından da endişe ediliyor.
Bu yönde ilk adım, yeni parlamentonun ilk oturumundan hemen sonra, Haydi İtalya partisinden bir senatörden geldi. Senatör Maurizio Gasparri, fetüsün yasal açıdan ‘insan’ olarak tanınmasını öngören bir yasa değişikliği önerisi sundu.
Gasparri daha önceki hükümetler döneminde de iki kez aynı öneriyi sunmuştu. Ancak bu kez yeni parlamentoda sağın çoğunluğa sahip olması nedeniyle, gebelikleri sonlandırmanın cinayet olarak kabul edilmesine yol açacak bu yasal değişikliğin onaylanması ihtimali daha yüksek.
Gıda Egemenliği Bakanlığı
Küreselleşmeye karşı ulusalcı bir çizgiyi savunan ve kendisini ‘ulusal egemenlikçi’ olarak tanımlayan Meloni’nin hükümetinde dikkat çeken bakanlıklardan biri de Tarım ve Gıda Egemenliği Bakanlığı.
Bu bakanlığa, Meloni’nin partisinden kendisine en yakın isimlerden, aynı zamanda kız kardeşinin eşi olan Francesco Lollobrigida getirildi.
Yeni bakanlıklardan bir diğeri de İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı. Meloni seçim kampanyasında da daha öncesinde de moda, tasarım, gastronomi, turizm ve kültür gibi alanlarda İtalya üretimine devlet desteğini savunuyordu.
Öte yandan bakanlığa İngilizce isim verilmesi polemiklere de neden oldu.
Kökleri neo-faşist partilere dayanan Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri, 25 Eylül seçimlerinde yüzde 26 ile en büyük parti olmuştu.
İtalya’nın Kardeşleri’nin aşırı sağcı Lig ve merkez-sağdaki Haydi İtalya ile oluşturduğu ittifakın toplam oyu da yüzde 44’e ulaşmıştı.
İtalya’daki seçim sistemi sayesinde bu partilerin oluşturduğu sağ ittifak parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğu elde etti.
Dünkü yemin töreninin ardından bugün Mario Draghi’den başbakanlık koltuğunu teslim alan Giorgi Meloni ve hükümeti hafta başında parlamentoda güven oylamasına sunulacak.
Hükümetin ilk adımları arasında bütçe yasası ve enerji krizine karşı girişimler bekleniyor.
Geçmişte Avrupa Birliği (AB) karşıtı sert çıkışları olan Meloni, Rusya’nın Ukrayna işgali konusunda ise AB ve NATO çizgisinden ayrılmayacaklarını söylüyor. Meloni’nin ilk yurt dışı gezisini de Ukrayna’ya yapması bekleniyor.
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İtalya’nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni'nin kabinesi erkek ağırlıklı/italyanin-ilk-kadin-basbakani-giorgia-meloni-nin-kabinesi-erkek-agirlikli-3531993
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