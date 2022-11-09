İtalya’nın denizde bloke ettiği 213 göçmenin karaya inmesine izin verildi

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü tarafından işletilen Norveç bandıralı Geo Barents gemisinde bloke edilen 213 kişi Salı akşamı Catania limanında karaya çıkarıldı.
Geo Barents 27-29 Ekim tarihleri arasında Akdeniz’de 572 kişiyi kurtarmıştı.
Göçmenleri güvenli bir yere taşımak için liman talebinde bulunan gemiye geçen hafta sonu İtalya’nın Catania limanı açılmış ancak İtalyan makamları gemide inceleme yaparak bu kişilerden yalnızca 357’sinin ülkeye girişine izin vermişti.
Geçen ay sonunda göreve başlayan sağ koalisyon hükümeti, gemideki diğer göçmenlerin geminin bayrağını taşıdığı Norveç’e gönderilmesi gerektiğini savunuyordu.
Hak örgütleri ise uluslararası yasalara göre bu gibi durumlarda gemilerin en yakındaki güvenli limana yanaşması ve kurtarılan kişilerin tamamının karaya çıkarılarak sığınma taleplerinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Son iki haftada, toplamda yaklaşık 1000 kişiyi denizden kurtaran en az 4 sivil toplum gemisi İtalya’nın yeni hükümeti ile çekişme yaşadı.
Geçen hafta sonunda yine Catania limanına girişine izin verilen Humanity 1 isimli gemide de 179 kişiden 144’ü ‘’seçilerek’’ ülkeye alındı.
İtalya basınına göre, sağlıklı olduklarına kanaat getirilen yetişkin erkeklerin ülkeye girişi kategorik olarak reddediliyor.
Geo Barents gemisinden inmesine izin verilmeyen 215 göçmenden 2’si dün denize atlayıp yüzerek karaya ulaştı.
Yardım örgütleri, gemilerdeki durumun fiziksel ve psikolojik sağlık açısından kritik hale geldiği uyarısı yapıyordu.
'Yüksek psikolojik risk'
İtalya Sağlık Bakanlığı’ndan ekipler Salı akşamı Geo Barents’te tetkiklerde bulundu ve tüm göçmenlerin karaya çıkarılmasına onay verdi.
Humanity 1 gemisinde mahsur bırakılan 35 kişinin de İtalya’ya girişine Salı akşamı onay çıktı.
Kamu yayıncısı Rai’ye göre, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin gemide yaptıkları incelemede ‘’yüksek psikolojik risk’’ olduğuna kanaat getirmesi üzerine göçmenlerin karaya çıkmasına izin verildi.
89 göçmen taşıyan Rise Above gemisi de günler sonra Salı sabaha karşı Calabria bölgesinde limana yanaşmış ve gemidekiler karaya çıkmıştı.
234 kişi ile 17 gündür denizde olan Ocean Viking gemisine ise İtalya’dan olumlu yanıt gelmezken Fransa bu gemiyi kabul edeceğini açıkladı. Ocean Viking gemisi de Fransa merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından işletiliyor ve Norveç bayrağı taşıyor.
Ansa haber ajansına göre, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Pazartesi akşamı Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’la görüşmesinin ardından Fransa, Ocean Viking’e Marsilya limanını açacağını açıkladı.
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İtalya’nın denizde bloke ettiği 213 göçmenin karaya inmesine izin verildi/italyanin-denizde-bloke-ettigi-213-gocmenin-karaya-inmesine-izin-verildi-3536946
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