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        Haberler Dünyadan İtalyan yönetmen Paolo Taviani hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        İtalyan yönetmen Paolo Taviani hayatını kaybetti

        Palme d'Or (Altın Palmiye) ödüllü ünlü İtalyan yönetmen Paolo Taviani 92 yaşında hayata veda etti

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        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:01
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        İtalyan yönetmen hayatını kaybetti
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        Ünlü İtalyan yönetmen Paolo Taviani, dün hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Taviani'nin ölüm haberini Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, sosyal medya hesabından duyurdu.

        Gualtieri, "İtalyan sinemasının büyük ustalarından biri aramızdan ayrıldı. Kardeşi Vittorio'yla birlikte sinema tarihine giren unutulmaz, derin filmlere imza atmışlardı" dedi.

        Yönetmen, 1977 yapımı 'Babam ve Ustam' filmiyle Palme d'Or (Altın Palmiye) kazanmıştı.

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        #Paolo Taviani

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