01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalyan yat üreticisi Ferretti halka açılmaya hazırlanıyor. Ekim ayında Milano borsasında halka arz edilecek şirketin, sermayesinin yüzde 30'unu halka açmayı hedeflediği belirtildi.
1968 yılında Bolonya'da kurulan şirketten yapılan açıklamada, halka arz sonrası hisselerin 2.5 ile 3.7 eurodan işlem görmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
Halka arzında Barclays, BNP Paribas, Mediobanca ve UBS'den oluşan konsorsiyumu yetkilendirilen Ferretti'nin, borsada işlem görmeye başlaması ile piyasa değerini de 1.08 milyar euroya (1.2 milyar dolar) çıkarmayı hedeflediği aktarılıyor.
PATRONLARI ARASINDA FERRARİ DE VAR
Çinli SHIG–Weichai Group'un 2012 yılında yüzde 75'ini satın aldığı Ferretti'nin yüzde 13 oranında hissesi 2016 yılında Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin mirasçıları tarafından satın alındı. O dönem şirketin değeri ise 410 milyon euro olarak açıklanmıştı.
Weichai Group'un şirketteki mevcut hisse oranı ise yüzde 87'yi buluyor.
İtalya'da 6 tersanesi bulunan yat üreticisinin, 70 ülkeye Ferretti Yachts, Itama, Wally ve Riva marka tekneler sattığı bildiriliyor.
40 feet üzeri içten motorlu yatların üretimi ile tanınan şirketin 2018 yılı cirosu ise 609 milyon euro olarak açıklanıyor.
Öte yandan, İtalyanlar'ın butik yat üreticisi Sanlorenzo da, Milano'da halka arz edilmek için başvuruda bulundu.
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