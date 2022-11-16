İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Antalya'da yakalandı

İtalya’da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından 22 yıl 8 ay hapse mahkum edilen ve 4 yıldır aranan Luciano Camporesi Türkiye’de yakalandı.
47 yaşındaki Luciano Camporesi, İtalya ve Türkiye’den güvenlik güçlerinin işbirliğiyle 12 Kasım’da Antalya’da bir evde yakalandı.
Ansa ajansı, Camporesi'nin üzerinden sahte kimlik belgeleri çıktığını yazdı.
"SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLİYOR"
Emniyet Genel Müdürlüğü, "Uluslararası Uyuşturucu Ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranırken Antalya'da yapılan başarılı operasyonla yakalanıp tutuklanan suç örgütü yöneticisi Luciano Camporesi'yle ilgili İtalya İnterpolü ile irtibata geçildiğini, sürecin hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden, İnterpol tarafından aranan İtalyan suç örgütü yöneticisinin Antalya'da gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Türk makamlarınca kırmızı bültenle aranan bir kişinin İtalya'da yerinin tespit edilmesi, yakalanması ve Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklanması sonrasında, İtalya'da faaliyet gösteren "Ndrangheta" suç örgütünde yönetici konumunda bulunan ve "Uluslararası Uyuşturucu Ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Luciano Camporesi'nin Türkiye'de bulunabileceğine dair 26 Ekim 2022'de İtalya İnterpolünden bilgi alındı.
İstihbarat Başkanlığı, İnterpol Daire Başkanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Camporesi'nin, farklı bir isim üzerine düzenlenmiş orijinal Fransız pasaportuyla Türkiye'ye girdiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, suç örgütü yöneticisinin Türkiye'ye giriş yaptığı tarihte hakkında herhangi bir kırmızı bülten bulunmadığı anlaşıldı.
Camporesi, 12 Kasım'da yapılan operasyonda Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Açıklamada, "Söz konusu şahısla ilgili olarak İtalya İnterpolü ile irtibata geçilmiş olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Fotoğraf: AA (Temsili)
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