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        Haberler Otomobil İtalyan üretici dünyada en hızlı Türkiye'de büyüdü - Otomobil Haberleri

        İtalyan üretici dünyada en hızlı Türkiye'de büyüdü

        İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo'nun satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre dünya genelinde yüzde 57, Avrupa'da yüzde 100, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ise yüzde 173 artış gösterdi. Yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo Türkiye ise büyüme hızında markanın dünya genelinde lideri oldu. Verilen bilgiye göre, Mart ayında yeni versiyonları Türkiye'de satışa sunulan Giulia ve Stelvio'nun satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla üç katına çıkarken, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde lansmanı yapılan kompakt SUV Tonale ise segmentinde ilk 5'te yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 10:39
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        Dünyada en hızlı Türkiye'de büyüdü
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        Alfa Romeo, 2023’ün ilk altı ayını rekor büyümeyle kapattığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, dünya genelindeki Alfa Romeo satışları, 2022 yılının ilk yarısına kıyasla yüzde 57 oranında yükseliş gösterirken, Avrupa’da ise bu oran yüzde 100’e ulaştı.

        Marka Fransa’da yüzde 123, Almanya’da yüzde 116, İtalya’da ise yüzde 131’lik artışlar elde ederken, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde de yüzde 173’lük büyüme kaydedildiği aktarıldı.

        Yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo için stratejik öneme sahip olan Asya bölgesinde, yılın ilk yarısındaki satışlar bir önceki yılın aynı dönemi ile benzer seviyede seyrederken, Çin pazarında ise dikkat çekici sonuçlar elde edildi.

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        Çin’de mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan Alfa Romeo sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94 artarken, Giulia modelinin satışlarının ilk altı ayda yüzde 35’lik artış yakaladı.

        Marka, bu bölgeye odaklanma stratejisi doğrultusunda, yeni Giulia ve yeni Stelvio modellerini ilk kez Çin’de görücüye çıkarırken, Hong Kong’da ilk Alfa Romeo bayisinin açılışını yaptı.

        SATIŞLARI 33 KAT ARTIRDI

        Türkiye pazarı ise büyüme hızında Alfa Romeo dünyasında genelinde lider oldu. Verilen bilgiye göre, Türkiye’de Alfa Romeo satışları 33 kat, pazar payı ise 20 kat artış gösterdi.

        Markanın büyüme oranında, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ülkemizde satışa sunulan kompakt SUV Tonale’nin önemli etkisi olduğu aktarıldı.

        Mart ayında yeni versiyonları Türkiye’de satışa sunulan Giulia ve Stelvio’nun satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla üç katına çıkarken, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde lansmanı yapılan kompakt SUV Tonale ise segmentinde ilk 5’te yer aldı.

        'HEDEFLERİMİZE ULAŞIYORUZ'

        Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato ilk altı aylık sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Stratejimizi izlerken benimsediğimiz disiplin, premium sektörde kalite açısından lider olma arzumuzdan geliyor. 2023'ün ilk yarısında elde ettiğimiz pozitif sonuçların daha da iyileşmesi hedefiyle tutkumuzu ve kararlılığımızı korumaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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